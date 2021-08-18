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Пирог Крем-брюле. Любимый французский десерт от которого невозможно отказаться

Пирог Крем-брюле состоит из рассыпчатого песочного теста и нежного заварного крема.

Пирог Крем-брюле: ингредиенты

Пирог Крем-брюле

  1. Сливки — 375 мл. (триста семьдесят пять миллилитров)
  2. Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  4. Сливочное масло — 110 гр. (сто десять грамм)
  5. Вода — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
  6. Желток — 6 шт. (шесть штук)
  7. Кардамон — 8 гр. (восемь грамм)
  8. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Ванилин — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • В отдельную ёмкость выложите муку и 1/4 ч. л соли, добавьте масло, предварительно нарезанное кубиками, смешайте ингредиенты пальцами.
  • В центре сделайте лунку и влейте немного холодной воды, замесите тесто. Затем ещё долейте немного воды и снова вымесите, тесто должно схватиться.
  • Сформируйте плотный диск, оберните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на полчаса.
  • Рабочую поверхность присыпьте мукой и выложите тесто, раскатайте в круг, толщина которого должна быть 1,5 см.
  • Присыпьте сахарным песком и продолжайте раскатывать круг до толщины 0,5 см.
  • Возьмите плоскую форму для пирога и выложите подготовленный пласт. Оставьте небольшие бортики, лишнее уберите.
  • Отправьте в холодильник на 30-40 минут.
  • Затем вилкой сделайте проколы вилкой, сверху уложите пергаментную бумагу и наполните каким-нибудь грузом.
    Поместите в предварительно разогретую духовку на 16-18 минут.
  • Затем груз уберите и поставьте противень в духовку ещё на 4-6 минут.
  • В сотейник выложите сливки и кардамон, поставьте на огонь и доведите до кипения, затем снимите с огня и накройте сотейник с огня и накройте крышкой. Оставьте на 15-20 минут.
  • Затем добавьте ванилин и тщательно перемешайте, процедите смесь в другую ёмкость, добавьте 130 гр. сахара, соль и желтки и взбейте.
  • Застелите противень пергаментной бумагой и разместите корж, влейте крем и поместите в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 35-40 минут.
  • Затем оставьте пирог остывать и уберите в холодильник на несколько часов.

Пирог Крем-брюле — нежнейший и вкусный.

Пирог Крем-брюле. Любимый французский десерт от которого невозможно отказаться 2

Пеките на здоровье!

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