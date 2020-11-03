Лобио — вкусный домашний рецепт!

Очень вкусный и ароматный домашний рецепт лобио, который мы будем готовить с аджикой в духовке. Свинину вы можете заменить любым другим мясом по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фасоль, 500 г;
- свинина, 300 г;
- чеснок, 5 – 6 зубчиков;
- лук, 2 шт;
- соль, перец;
- паприка и базилик по 0.5 ч.л;
- петрушка, кинза и укроп;
- вода, 500 – 700 мл;
- аджика, 3 ст.л
Процесс приготовления
Фасоль берите любую, заливаем ее холодной водой на ночь, чтобы она быстрее сварилась.
Свинину режем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета со всех сторон. Не до готовности, а просто до румяности.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до светлого коричневого цвета и потом солим, добавляем базилик, паприку, любые специи и виды перцев.
В лук добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Чеснок добавляйте по вкусу, чем больше, тем вкуснее будет лобио.
Снимаем с плиты лук и остужаем немного.
Мясо также немного присаливаем.
Лук смешиваем с отваренной фасолью.
Фасоль пока не солим.
В кастрюлю к фасоли и луку вливаем кипяток, предварительно смешанный с солью и сахаром по вкусу, аджикой.
Добавляем мясо, накрываем крышкой и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 1 час.
При подаче посыпаем рубленой зеленью.
Если вы любите более сухое лобио, тогда воды добавляйте меньше, чем это делаю я, буквально на 200 грамм.
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