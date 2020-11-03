Лобио — вкусный домашний рецепт!

Очень вкусный и ароматный домашний рецепт лобио, который мы будем готовить с аджикой в духовке. Свинину вы можете заменить любым другим мясом по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фасоль, 500 г;

свинина, 300 г;

чеснок, 5 – 6 зубчиков;

лук, 2 шт;

соль, перец;

паприка и базилик по 0.5 ч.л;

петрушка, кинза и укроп;

вода, 500 – 700 мл;

аджика, 3 ст.л

Процесс приготовления

Фасоль берите любую, заливаем ее холодной водой на ночь, чтобы она быстрее сварилась.

Свинину режем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета со всех сторон. Не до готовности, а просто до румяности.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до светлого коричневого цвета и потом солим, добавляем базилик, паприку, любые специи и виды перцев.

В лук добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Чеснок добавляйте по вкусу, чем больше, тем вкуснее будет лобио.

Снимаем с плиты лук и остужаем немного.

Мясо также немного присаливаем.

Лук смешиваем с отваренной фасолью.

Фасоль пока не солим.

В кастрюлю к фасоли и луку вливаем кипяток, предварительно смешанный с солью и сахаром по вкусу, аджикой.

Добавляем мясо, накрываем крышкой и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 1 час.

При подаче посыпаем рубленой зеленью.

Если вы любите более сухое лобио, тогда воды добавляйте меньше, чем это делаю я, буквально на 200 грамм.