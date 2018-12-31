Блюдо для мужа: Огурчики «в шубке» — это стоит попробовать

Он его просто обожает! Просит каждую субботу!

Ингредиенты:

800 г свинина

2 шт. огурец соленый

по вкусу соль

по вкусу перец

Процесс приготовления:

Биточное мясо свинины нарезать на тонкие пластины. Завернуть каждый в пленку и отбить. Сложить в миску, посолить и поперчить. Соленый огурец разрезать на 4 части. На отбитое мясо положить по брусочку огурчика.

Свернуть рулетиком. Обжаривать на среднем огне на растительном масле по 3-5 минут с каждой стороны. Выложить мясо в форму для запекания. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке минут 15. Готово!

Приятного аппетита!