Блюдо для мужа: Огурчики «в шубке» — это стоит попробовать

Он его просто обожает! Просит каждую субботу!
Ингредиенты:
800 г свинина
2 шт. огурец соленый
по вкусу соль
по вкусу перец
Процесс приготовления:
Биточное мясо свинины нарезать на тонкие пластины. Завернуть каждый в пленку и отбить. Сложить в миску, посолить и поперчить. Соленый огурец разрезать на 4 части. На отбитое мясо положить по брусочку огурчика.
Свернуть рулетиком. Обжаривать на среднем огне на растительном масле по 3-5 минут с каждой стороны. Выложить мясо в форму для запекания. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке минут 15. Готово!
Приятного аппетита!
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