Цеппелины: традиционное литовское блюдо из картофеля.

Цеппелины! Этот рецепт ознакомит Вас с приготовлением необыкновенно сытного и замечательно вкусного литовского блюда. Цеппелины нашли место в меню всех литовских ресторанов.

Сами цеппелины получили своё название от немецких военных аэростатов Zeppelin, пролетающих над оккупированной Литвой во времена Первой мировой войны, так как формой очень походили на вышеупомянутые аэростаты.

Цеппелины: ингредиенты

Чайная ложка картофельного крахмала

Яйцо

Дюжина картофелин среднего размера

Шестьдесят граммов муки (больше всего подходит пшеничная мука)

Триста граммов свиного фарша

Соль и душистый перец — по вкусу

Цеппелины: приступаем к приготовлению

Шесть картофелин помыть, очистить, порезать на четвертинки. Залить кипятком и варить на среднем огне в течение двадцати минут. Слить воду и размять картофель в пюре.

Натереть оставшиеся шесть картофелин на тёрке. Помять руками и выжать сок в отдельную ёмкость. Оставить в неподвижном состоянии пока крахмал не осядет на дно ёмкости.

Аккуратно вылить воду, предотвращая потери осевшего на дно крахмала.

В глубокую пластиковую или эмалированную посуду положить тёртый картофель. Сверху добавить картофельное пюре и перемешать.

Добавить осевший влажный крахмал и сухой магазинный крахмал. Перемешать. Затем просеить в эту смесь муку, при этом не прекращая аккуратно перемешивать.

Перемешать. Затем просеить в эту смесь муку, при этом не прекращая аккуратно перемешивать. Взбить яйцо и добавить в яичную массу соли и душистого перца.

Влить яичную массу в нашу глубокую посуду и перемешать, пока масса не станет более или менее однородной.

А теперь можно подключить к кулинарной игре своих ребятишек. Вместе с ними из полученного теста надо будет слепить небольшие шарики, а затем слегка приплюснуть их ладошкой. Таким образом получаются маленькие лепёшки.

Центр каждой лепёшки надо заполнить фаршем, после чего закрепить края лепёшек.

Взять глубокую кастрюлю и вскипятить в ней воду. В кипящую воду аккуратненько по одной опускать лепёшечки. Вариться цеппелины должны до пятнадцати минут, не больше.

Получившуюся вкуснятинку можно подавать со сметанкой и поджаренным салом.

Цеппелины: готовы

Gero apetito!