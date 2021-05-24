Салат Помидорная полянка. Оригинальный салат для любого торжества

Салат Помидорная полянка
Салат Помидорная полянка: ингредиенты
- Филе куриное — 2 шт. (две штуки)
- Брынза — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Салатная луковица — 1 шт. (одна штука)
- Помидоры Черри — 100 гр. (сто грамм)
- Перец, соль — по вкусу
- Петрушка
- Майонез — 100 гр. (сто грамм)
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кусочками средней величины. Куриное филе будет первым слоем салата.
- Мелко нарезанный сладкий салатный лук выложите поверх куриного филе. Смажьте тонким слоем домашнего майонеза.
- Яйца сварите в крутую, отделите белки от желтков и порежьте длинными кусочками. Измельчённые белки разделите на две части. Половину выложите следующим слоем, посолите, поперчите, выложите тонкий слой майонеза.
- Сверху выложите четыре желтка, посолите и поперчите, выложите слой майонеза.
- Затем очередь второй половины белка.
- Отправьте готовый салат в холодильник на пару часов.
- Сверху салат Помидорная полянка украсьте зеленью и помидорами Черри.
Салат Помидорная полянка украсит любое застолье.
Готовьте на здоровье!
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