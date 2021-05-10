Жареные кубики из яйца. Яйцо в хрустящей панировке удивит вас своим вкусом

Жареные кубики из яйца — это вкусная и быстрая в приготовлении закуска из яиц, которая станет для вас необычным и любимым завтраком.
Жареные кубики из яйца: ингредиенты
- Мука — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 10 шт. (десять штук)
- Сухари панировочные — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца для панировки — 2 шт. (две штуки)
- Масло для фритюра
Процесс приготовления:
- Сперва отделите белки от желтков. Возьмите форму для льда и белок разлейте по формочкам так, чтобы наполнилась их 1/4 часть. Форму отправьте в морозильник до тех пор, пока белок не затвердеет.
- Затем формочки достаньте из холодильника и на 3/4 заполните желтками. Снова отправьте в морозильник.
- После того, как желтки замёрзнут, разлейте по формочкам оставшиеся белки и снова поместите в морозильник до замерзания.
- Когда Вы захотите приготовить эти оригинальные кубики, достаньте их из форм, обваляйте в муке, окуните в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте во фритюре до образования хрустящей корочки.
Жареные кубики из яйца: Видео
Готовьте на здоровье!
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