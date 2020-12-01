Запечённые креветки: изысканное блюдо для настоящих гурманов

Запеченные креветки – блюдо для настоящих гурманов! Блюдо готовить очень быстро! Но получается оно невероятным, аппетитным, сытным!

Запеченные креветки: ингредиенты

4 (четыре) шт – помидор 300 (триста) гр – креветок 1 (одна) шт – лука 100 (сто) гр – твердого сыра 200 (двести) мл – белого вина 2 (два) зубчика чеснока 3 (три) ст. ложки – растительного масла 50 (пятьдесят) гр – панировочных сухарей 2 (две) ст. ложки – душицы 2 (две) ст. ложки — петрушки Соль и черный молотый перец по вкусу

Запеченные креветки: рецепт

Для этого рецепта берите лучше крупные креветки. Лук измельчить. И обжарить его на сковороде с растительным маслом

Кожицу с помидоров снять и нарезать их средним кубиком. Добавить их к луку в сковороду и тушить не более трех минут

После чего в сковородку налить белое вино и тушить пять минут

Сыр натереть на крупной терке. К сыру добавить измельченный чеснок и панировочные сухари. Перемешать. Потом добавить измельченную петрушку и душицу

Дно формы для запекания намазать маслом и выложить креветки. Добавить соль и перец, полить винным соусом. На креветки выложить обжаренные лук и томат

Сверху же посыпать тертый сыр и сухари

Отправить креветки на десять минут в предварительно разогретую духовку на 10 минут

Запеченные креветки готовы!

Друзья, морепродукты очень важны для нашего организма.

Хотя бы раз в неделю желательно включать их в свой рацион питания. В них содержится много йода, фосфора, микроэлементов. И рецептов приготовления целое множество. На основе креветок вообще можно готовить и пиццу, и супы, салаты. Самих же креветок варят, тушат, жарят, запекают. Будьте здоровы!