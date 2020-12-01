Запечённые креветки: изысканное блюдо для настоящих гурманов

Запеченные креветки – блюдо для настоящих гурманов! Блюдо готовить очень быстро! Но получается оно невероятным, аппетитным, сытным!
Запеченные креветки: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – помидор
- 300 (триста) гр – креветок
- 1 (одна) шт – лука
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 200 (двести) мл – белого вина
- 2 (два) зубчика чеснока
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- 50 (пятьдесят) гр – панировочных сухарей
- 2 (две) ст. ложки – душицы
- 2 (две) ст. ложки — петрушки
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Запеченные креветки: рецепт
- Для этого рецепта берите лучше крупные креветки. Лук измельчить. И обжарить его на сковороде с растительным маслом
- Кожицу с помидоров снять и нарезать их средним кубиком. Добавить их к луку в сковороду и тушить не более трех минут
- После чего в сковородку налить белое вино и тушить пять минут
- Сыр натереть на крупной терке. К сыру добавить измельченный чеснок и панировочные сухари. Перемешать. Потом добавить измельченную петрушку и душицу
- Дно формы для запекания намазать маслом и выложить креветки. Добавить соль и перец, полить винным соусом. На креветки выложить обжаренные лук и томат
- Сверху же посыпать тертый сыр и сухари
- Отправить креветки на десять минут в предварительно разогретую духовку на 10 минут
Запеченные креветки готовы!
Друзья, морепродукты очень важны для нашего организма.Хотя бы раз в неделю желательно включать их в свой рацион питания. В них содержится много йода, фосфора, микроэлементов. И рецептов приготовления целое множество. На основе креветок вообще можно готовить и пиццу, и супы, салаты. Самих же креветок варят, тушат, жарят, запекают. Будьте здоровы!
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