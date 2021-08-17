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Гречаники в томатном соусе. Аппетитное блюдо, которое подойдёт для повседневного меню

Гречаники в томатном соусе — очень простое, но аппетитное блюдо, которое понравится вам и вашим родным.

Гречаники в томатном соусе: ингредиенты

Гречаники в томатном соусе

  1. Гречневая крупа – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Мясо – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Томатный соус – 200 г. (двести грамм)
  4. Мука для панировки
  5. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  6. Чёрный молотый перец – по вкусу
  7. Репчатый лук – 2 шт. (две штуки)
  8. Растительное масло – для жарки
  9. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Сперва переберите гречневую крупу и вымойте. После отправьте отвариваться в кипящую подсоленную воду до готовности. В конце остудите.
  • Через мясорубку пропустите мясо. Один репчатый лук очистите, проделайте с ним такой же процесс и объедините с мясом.
  • После добавьте яйца, чёрный молотый перец и соль. Фарш хорошо вымешайте.
  • Затем добавьте гречку и всё снова перемешайте.
  • Сформируйте небольшие котлетки и панируйте в муке.
  • Сковороду разогрейте с растительным маслом и в ней обжарьте заготовки до золотистой корочки с двух сторон.
  • Очистите вторую луковицу и нарежьте полукольцами. Отправьте в отдельную сковороду с растительным маслом обжариваться до румяного цвета.
  • Добавьте томатный соус и всё немного прогрейте. После подготовленные гречаники поместите и сковороду накройте крышкой.
    Тушите на среднем огне 20-25 минут.
  • По истечении времени блюдо готово.

Гречаники в томатном соусе — сочные, нежные и невероятно сытные.

Гречаники в томатном соусе. Аппетитное блюдо, которое подойдёт для повседневного меню 2

Приятного аппетита!

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