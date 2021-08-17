Гречаники в томатном соусе. Аппетитное блюдо, которое подойдёт для повседневного меню

Гречаники в томатном соусе — очень простое, но аппетитное блюдо, которое понравится вам и вашим родным.
Гречаники в томатном соусе: ингредиенты
- Гречневая крупа – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Мясо – 500 г. (пятьсот грамм)
- Томатный соус – 200 г. (двести грамм)
- Мука для панировки
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Репчатый лук – 2 шт. (две штуки)
- Растительное масло – для жарки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Сперва переберите гречневую крупу и вымойте. После отправьте отвариваться в кипящую подсоленную воду до готовности. В конце остудите.
- Через мясорубку пропустите мясо. Один репчатый лук очистите, проделайте с ним такой же процесс и объедините с мясом.
- После добавьте яйца, чёрный молотый перец и соль. Фарш хорошо вымешайте.
- Затем добавьте гречку и всё снова перемешайте.
- Сформируйте небольшие котлетки и панируйте в муке.
- Сковороду разогрейте с растительным маслом и в ней обжарьте заготовки до золотистой корочки с двух сторон.
- Очистите вторую луковицу и нарежьте полукольцами. Отправьте в отдельную сковороду с растительным маслом обжариваться до румяного цвета.
- Добавьте томатный соус и всё немного прогрейте. После подготовленные гречаники поместите и сковороду накройте крышкой. Тушите на среднем огне 20-25 минут.
- По истечении времени блюдо готово.
Гречаники в томатном соусе — сочные, нежные и невероятно сытные.
Приятного аппетита!
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