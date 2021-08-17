Гречаники в томатном соусе. Аппетитное блюдо, которое подойдёт для повседневного меню

Гречаники в томатном соусе — очень простое, но аппетитное блюдо, которое понравится вам и вашим родным.

Гречаники в томатном соусе: ингредиенты

Гречневая крупа – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Мясо – 500 г. (пятьсот грамм) Томатный соус – 200 г. (двести грамм) Мука для панировки Яйца – 2 шт. (две штуки) Чёрный молотый перец – по вкусу Репчатый лук – 2 шт. (две штуки) Растительное масло – для жарки Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сперва переберите гречневую крупу и вымойте. После отправьте отвариваться в кипящую подсоленную воду до готовности. В конце остудите.

Через мясорубку пропустите мясо. Один репчатый лук очистите, проделайте с ним такой же процесс и объедините с мясом.

После добавьте яйца, чёрный молотый перец и соль. Фарш хорошо вымешайте.

Затем добавьте гречку и всё снова перемешайте.

Сформируйте небольшие котлетки и панируйте в муке.

Сковороду разогрейте с растительным маслом и в ней обжарьте заготовки до золотистой корочки с двух сторон.

Очистите вторую луковицу и нарежьте полукольцами. Отправьте в отдельную сковороду с растительным маслом обжариваться до румяного цвета.

Добавьте томатный соус и всё немного прогрейте. После подготовленные гречаники поместите и сковороду накройте крышкой. Тушите на среднем огне 20-25 минут.

Тушите на среднем огне 20-25 минут. По истечении времени блюдо готово.

Гречаники в томатном соусе — сочные, нежные и невероятно сытные.

Приятного аппетита!