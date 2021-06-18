Нашла отличную замену подорожавшей мойве. Вкусная рыба, и стоит 100 рублей за килограмм

Я просто обожаю жареную мойву. Это одна из моих самых любимых морских рыб. Однако, по 400 рублей за килограмм я покупать ее не собираюсь.
Мясо, отборная говядина, стоит дешевле.
Сначала я действительно была очень расстроена, так как не могу позволить купить себе килограммчик мойвы на жареху.
Однако, я нашла дорогой мойве вполне достойный аналог — дешевую рыбку которая по своим вкусовым качествам нисколько не уступает мойве.
А в жареном виде практически не отличить.
В советское время эту рыбу покупали для того, чтобы кормить домашних питомцев — котов.
Однако, подобное отношение к этой рыбке ошибочно.
Раньше эти два вида морских рыб были в одном ценовом диапазоне — стоили в районе ста рублей, но недавно цена на мойву резко подскочила в разы, а стоимость этой рыбы нисколько не изменилась, но может подорожала совсем немного.
А речь идет про морскую рыбку, которая зовется ПУТАССУ.
Именно путассу заменила мне мою любимую мойву. Жарю ее точно так же и получается очень вкусно.
Про мойву больше и не вспоминаю.
Ингредиенты
- Путассу свежемороженная — 1 кг;
- Мука — 2 горсти;
- Соль — по вкусу;
- Черный перец — по вкусу;
- Приправы для рыбы — по вкусу;
- Масло растительное — для жарки.
Пошаговое приготовление
Рыбу разморозить, выпотрошить, обрезать головы и хвостики.
Обязательно удалить черную внутреннюю пленочку, так как будет горчить.
Каждую рыбку высушить бумажными полотенцами.
В чистом и сухом полиэтиленовом пакете приготовить панировку: насыпать муку, соль, приправы и немного перца. Я уже давно панирую рыбу, мясо или курицу именно в пакете.
Получается намного аккуратнее и чище. Панировка не рассыпается и нет необходимости в дополнительной уборке.
Переложить подготовленную путассу в пакет. Перемешать, чтобы каждая рыбка хорошо обвалялась в панировке.
В сковороду влить растительное масло и разогреть его до максимума.
Выкладывать поочередно рыбу в один слой в сковороду и обжаривать с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.
А самое главное — НЕ дорого и Не хуже дорогущей в нынешнее время мойвы.
А Вам нравится жареная путассу?
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