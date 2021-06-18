Нашла отличную замену подорожавшей мойве. Вкусная рыба, и стоит 100 рублей за килограмм

Я просто обожаю жареную мойву. Это одна из моих самых любимых морских рыб. Однако, по 400 рублей за килограмм я покупать ее не собираюсь.

Мясо, отборная говядина, стоит дешевле.

Сначала я действительно была очень расстроена, так как не могу позволить купить себе килограммчик мойвы на жареху.

Однако, я нашла дорогой мойве вполне достойный аналог — дешевую рыбку которая по своим вкусовым качествам нисколько не уступает мойве.

А в жареном виде практически не отличить.

В советское время эту рыбу покупали для того, чтобы кормить домашних питомцев — котов.

Однако, подобное отношение к этой рыбке ошибочно.

Раньше эти два вида морских рыб были в одном ценовом диапазоне — стоили в районе ста рублей, но недавно цена на мойву резко подскочила в разы, а стоимость этой рыбы нисколько не изменилась, но может подорожала совсем немного.

А речь идет про морскую рыбку, которая зовется ПУТАССУ.

Именно путассу заменила мне мою любимую мойву. Жарю ее точно так же и получается очень вкусно.

Про мойву больше и не вспоминаю.

Ингредиенты

Путассу свежемороженная — 1 кг;

Мука — 2 горсти;

Соль — по вкусу;

Черный перец — по вкусу;

Приправы для рыбы — по вкусу;

Масло растительное — для жарки.

Пошаговое приготовление

Рыбу разморозить, выпотрошить, обрезать головы и хвостики.

Обязательно удалить черную внутреннюю пленочку, так как будет горчить.

Каждую рыбку высушить бумажными полотенцами.

В чистом и сухом полиэтиленовом пакете приготовить панировку: насыпать муку, соль, приправы и немного перца. Я уже давно панирую рыбу, мясо или курицу именно в пакете.

Получается намного аккуратнее и чище. Панировка не рассыпается и нет необходимости в дополнительной уборке.

Переложить подготовленную путассу в пакет. Перемешать, чтобы каждая рыбка хорошо обвалялась в панировке.

В сковороду влить растительное масло и разогреть его до максимума.

Выкладывать поочередно рыбу в один слой в сковороду и обжаривать с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

А самое главное — НЕ дорого и Не хуже дорогущей в нынешнее время мойвы.

А Вам нравится жареная путассу?

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