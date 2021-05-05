Грудинка по-домашнему. Идеальная закуска на праздничный стол

Грудинка по-домашнему — нежное блюдо, которое просто растает у Вас во рту. Грудинка по этому рецепту станет украшением любого праздничного стола.
Грудинка по-домашнему: ингредиенты
- Свиная грудинка — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Перец горошком — 20 шт. (двадцать штук)
- Чеснок — 2 шт. (две штуки)
- Лист лавровый — 2 шт. (две штуки)
- Перец и соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сначала подготовьте грудинку, по всей длине поверхности сделайте надрезы.
- Тщательно втирая посолите и поперчите.
- Сложите вдвое, обвяжите нитью в виде сеточки каждый кусок.
- Возьмите пищевой пакет и каждый кусочек вложите отдельно, добавьте перец горошком и лавровый лист.
- Пакеты плотно завяжите, вложите в ещё один пакет и уложите в кастрюлю.
- Кастрюлю залейте водой и поставьте на огонь, доведите до кипения, огонь уменьшите и томите 90 минут.
- Грудинку выньте из пакетов и остудите.
- Чеснок натрите на мелкой тёрке, смешайте с чёрным перцем и этой смесью смажьте каждый кусок. Затем оберните фольгой и поставьте в холодильник на 2 часа.
Грудинка по — домашнему — замечательная закуска на любой праздник.
Готовьте на здоровье!
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