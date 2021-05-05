Грудинка по-домашнему. Идеальная закуска на праздничный стол

Грудинка по-домашнему — нежное блюдо, которое просто растает у Вас во рту. Грудинка по этому рецепту станет украшением любого праздничного стола.

Грудинка по-домашнему: ингредиенты

Свиная грудинка — 1,5 кг. (полтора килограмма) Перец горошком — 20 шт. (двадцать штук) Чеснок — 2 шт. (две штуки) Лист лавровый — 2 шт. (две штуки) Перец и соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Сначала подготовьте грудинку, по всей длине поверхности сделайте надрезы.

Тщательно втирая посолите и поперчите.

Сложите вдвое, обвяжите нитью в виде сеточки каждый кусок.

Возьмите пищевой пакет и каждый кусочек вложите отдельно, добавьте перец горошком и лавровый лист.

Пакеты плотно завяжите, вложите в ещё один пакет и уложите в кастрюлю.

Кастрюлю залейте водой и поставьте на огонь, доведите до кипения, огонь уменьшите и томите 90 минут.

Грудинку выньте из пакетов и остудите.

Чеснок натрите на мелкой тёрке, смешайте с чёрным перцем и этой смесью смажьте каждый кусок. Затем оберните фольгой и поставьте в холодильник на 2 часа.

Грудинка по — домашнему — замечательная закуска на любой праздник.

Готовьте на здоровье!