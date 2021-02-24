В данном разделе, я собрала для вас, рецепты простых блюд на каждый день. Ведь с утра, перед нами встает лишь один вопрос: «Что готовить?». Да и хочется повкуснее и посытнее накормить домочадцев. Итак, поехали!

Рецепты блюд на каждый день: Морковно-сливочная запеканка.

Невероятно вкусная запеканка! Если вы пробовали котлетки морковные, то эта закуска придется вам по душе. А кто не пробовал ни того, ни другого — прошу в данный рецепт. Не пожалеете!

Подготовим необходимые ингредиенты:

пол кило — моркови 1 (одна) шт — лука 1 (одна) ч. ложка — тертого хрена 1/2 ст — сливочного майонеза или же 2 столовых ложек жирных сливок 1/4 ст — тертого сыра 2 (две) ст. ложки — измельченных крекеров

Рецепт приготовления:

Морковь почистите, и нарежьте мелко. Можно кружочками, можно брусочками. По вашему желанию

Лук натрите на мелкой терке

В сотейник налейте половину сткана воды. Доведите ее до кипения и выложите морковь. Тушите под закрытой крышкой. минут 10. Не более. Иногда следует перемешивать морковь, чтобы не подгорела следите, иначе у блюда будет не совсем приятный вкус

После этого, морковь переложите в форму для запекания

Сливочный майонез и хрен смешайте и заправьте смесью нашу морковь

Сверху посыпьте тертым сыром и крекерами

Отправьте нашу запеканку в предварительно разогретую духовку до 180 гралусов на полчаса. Форму накрывать крышкой не нужно. Сверху появится приятная, золотистая корочка. Наше блюдо готово. Вот, пожалуйста, второго блюда на каждый день. Очень полезно!

Гарнир из булгура.

Вы только представьте — пропаренные, но упругие зерна булгура и нежная морковь, томленая в белом вине. Зеленый лучок и вот пожалуйста — вариант сытного и полезного обеда!

Нам необходимы следующие ингредиенты:

400 (четыреста) гр — булгура 120 (сто двадцать) гр — моркови 690 (шестьсот девяносто) мл — воды 80 (восемьдесят) мл — сухого белого вина 1/2 ч. ложки — соли 2 (две) ст. ложки — оливкового масла черный перец по вкусу зеленый лук по вкусу

Рецепт приготовления:

Морковь нарежьте мелким кубиком

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем морковь

Как морковь почти будет готова, налейте к ней вино, и ждите, пока оно не выпарится. Не закрывайте сковородку крышкой

После чего, налейте воды, доведите до кипения. Посолите и добавьте наш булгур. Поставьте медленный огонь и варите до выпаривания воды. Понадобится минут 15

Затем снимите булгур с плиты. Пусть настоится, а перед подачей приправьте черным перцем и нарезанным зеленым лучком! Аромат обалденный! А вкус равнодушным никого не оставит! Совсем не сложно найти на просторах сети рецепты вторых блюд на каждый день! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Стожки из мясного фарша с сыром.

Отличный вариант закуски и для праздничного стола. Моя семья стожки любит больше, чем котлетки!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

пол кило — мясного фарша 3 (три) шт — яиц 2 (две) шт — лука репчатого 200 (двести) гр — сыра 3 (три) шт — картофеля соль по вкусу перец по вкусу майонез растительное масло

Рецепт приготовления простого блюда на каждый день:

Можно сразу разогревать духовку, до 180 градусов. Потому что подготовка много времени, как правило, не занимает

яйца отварите

и натрите их на крупной терке

лук нарежьте полукольцами

картофель натрите на крупной терке

у меня смешаный фарш (свинина и говядин). Вы используйте по желанию. Из фарша сформируйте лепешечки, в диаметр примерно 8 см и толщина 1 см. Выложите их на форму, смазанную маслом, или же противень. Посолите и поперчите

На каждую лепешечку выложите лук, затем картофель, солим немного

Затем на каждый стожок выложите по одной чайной ложечке майонеза и посыпьте тертым сыром

Отправьте запекаться в духовку на 40 минут! Вообще, стожки, это такое блюдо,где можно экспериментировать с начинкой, вернее со слоями. Можно жареные грибы, помидор свеженький, огурец. Все на ваш вкус. Готовьте с удовольствием, и будьте здоровы!

Овощное карри.

Каждый из нас, не представляет рацион питания — без овощей! А если они приготовлены по — особенному рецепту, так это вообще замечательно! Предлагаю вам, рецепт второго блюда на каждый день. Его оценит каждый член вашей семьи!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 (одна) шт — моркови половина баночки — консервированного горошка 1 (одна) шт — молодого цукини 2 (две) шт — помидор 2 (две) шт — сладкого перца 1 (одна) шт — лука 2 (два) зубчика — чеснока 1 (одна) ст. ложка — порошка карри, или же пасты карри соль по вкусу сахар по вкусу растительное масло

Рецепт приготовления:

Все овощи промойте, почистите, и нарежьте средними кусочками

На сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло

Выложите сначала морковь, слегка обжарьте, и перемешайте. Пару минут будет достаточно

После чего добавьте цуккини, сладкий перец, помидоры, лук. Накройте крышкой и тушите минут тридцать. До готовности

После чего, добавьте измельченный чеснок, острый молотый перец, карри, сахар и соль. Перемешайте и доведите до кипения. Пусть пару минут покипит, и уберите блюдо с огня

Пусть наша куснятина постоит под закрытой крышкой минут 20, овощи впитают себя аромат специй. Подавайте горячим, украсив зеленью. Это один из самых популярных рецептов простых блюд на каждый день. На здоровье!

Рецепты блюд на каждый день: Очень ленивые голубцы.

Эти голубцы вовсе не похожи внешне на обычные. Но вкус точно такой же! Фантастика, я считаю! Вы полюбите этот рецепт второго блюда на каждый день! Я вас уверяю!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 (один) кг — говяжьего фарша полтора кг — капусты 300 (триста) гр — риса 1 (один) л — воды 1 (одна) шт — лука 2 (две) ст. ложки — соли 1 (одна) ч. ложка — молотого перца пучок укропа сметана для подачи

Рецепт приготовления:

капусту и лук нарежьте квадратиком или средней произвольной формой

рис тщательно промойте

капусту и лук выложите в кастрюлю. А сверху овощей рис

затем слой фарша мясного. По желанию добавьте пару столовых ложек томатной пасты

залейте водой и дождитесь, пока закипит. Пусть покипит минуты две. После чего сдлайте медленный огонь и томите минут 50. Посолите, поперчите. Не забывайте перемешивать периодически

Еще подскажу один вариант приготовления ленивых голубцов — выкладываем ингредиенты в форму для запекания. Накрываем крышкой и запекаем при 180 градусах один час. Тут даже и перемешивать не надо! Перед подачей блюдо посыпьте измельченным укропом! На здоровье!

Запеканка из картофельного пюре с фаршем.

Это самый лучший рецепт запеканки. Самый сытный и самый вкусный. Ну и главное, рецепт простого блюда на каждый день!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — мясного фарша 700 (семьсот) гр — картофеля 3 (три) шт — яиц 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — моркови 2 (две) шт — помидоров 3 (три) ст. ложки — сливочного масла 3 (три) ст. ложки — сметаны 30 (тридцать) гр — панировочных сухарей масло для жарки соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Отварите картофель и пюрируйте его

Лук мелко нарежьте и обжарьте его на растительном масле

Морковку натрите на крупной терке и тоже обжарьте с луком

Затем, в сковороду к овощам положите фарш, и обжаривайте минут десять

Добавьте измельченные помидоры и тушите 5 минут

Форму для запекания смажьте растительным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Далее, выложите фарш, равномерным слоем. А сверху картофельное пюре. Поверхность запеканки смажьте майонезом, равномерно

Запекайте блюдо при 200 градусах минут сорок, пока не появится румяная корочка! Словами не передать, какое вкусное и сытное блюдо. А дети будут в полном восторге! На здоровье!

Рыбные палочки из филе трески в кляре.

Обожаю замороженное рыбное филе в брикетах! Забот почти нет! Времени почти не тратим на приготовление этого блюда!

Подготовьте необходимые ингредиенты:

4 (четыре) брикета рыбного замороженного филе щепотка соли щепотка перца 1 (одна) шт — яйца 2 (две) ст. ложки — муки растительное масло для жарки

Рецепт приготовления:

Прям в пакетике опустите рыбное филе в теплую воду. На 15 минут

После чего откройте брикеты

Готовим кляр. Яйцо взбейте с солью и перцем. Добавьте муку и перемешайте до однородной массы

На сковороду налейте масло. мм 4

Разогрейте его

Окуните рыбные палочки в кляр и обжаривайте на сковороде с каждый стороны минут по 7. После чего выложите их на бумажно полотенце, чтобы убрать лишний жир. На гарнир отлично подойдут картофельное пюре, рис. На здоровье! Вот еще вам один рецепт второго блюда на каждый день!

Запеканка из макарон с фаршем.

Снова рецепт второго блюда на каждый день. Мороки не будет, все очень быстро. А получается сытно и вкусно.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — фарша. Я взяла говядину — свинину 2 (две) ст. ложки — томатной пасты 200 (двести) гр — макарон 1/2 стакана — молока 2 (две) шт — яиц 1 (один) ст — тертого сыра молотая корица по вкусу другие любимые специи по вкусу соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку сразу, до 180 градусов. Так как подготовить блюдо не займет много времени

Отварите макароны, как указано на упаковке. Отваривайте их в подсоленной воде

Фарш обжаривайте на растительном масле на сковороде

Выложите в форму для запекания фарш и макароны. Произвольно. Форму смазать нужно предварительно растительным маслом

Итак, укладывайте произвольно макароны и фарш

Сыр тертый, яйцо и молоко взбейте и залейте этой смесью нашу будущую запеканку. Сверху посыпьте корицей

Отправьте блюдо запекаться на 35 минут. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Корочка должна стать приятно золотистого цвета. Перед подачей посыпьте измельченной зеленью. Подавать блюдо горячим! Также, этот рецепт простого блюда на каждый день позволяет экспериментировать над ним. Например, можно менять ингредиенты, добавлять. Можно добавить помидоры, грибы. Для любителей зелени — побольше зелени в фарш! Фарш и вовсе может быть и куриным, и говяжьим, и свиным! Дело лишь за вашими предпочтениями! Минут 10 все приготовить, уложить в форму для запекания, и отправить в духовку. Через скорое время, вы можете сытно и вкусно кормить свою семью! Будьте здоровы и приятного аппетита!

Рагу аля болоньезе.

У нас на родине, это блюдо именно так и зовется. Этот рецепт второго блюда на каждый день невероятно прост! Но изумительно вкусное блюдо получается. А не это ли важно? Итак, все скорее к рецепту!

Подготовим все необходимые ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — фарша мясного. Будет вкуснее, если вы возьмете смешанный, говяжий — свиной 3 (три) ст. ложки — оливкового масла 3 (три) шт — лука 1 (одна) шт — моркови 1 (один) стебель — сельдерея 2 (две) шт — лаврового листа 3 (три) зубчика — чеснока 800 (восемьсот) мл — консервированных помидоров в собственном соку 1 (одна) ст. ложка — смеси сушеных трав (базилик, розмарин, орегано) 1 (одна) ч. ложка — сахара 300 (триста) мл — красного вина 1 (один) стакан — мясного бульона Соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления второго блюда на каждый день: