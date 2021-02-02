Котлеты из кабачков с сыром: очень полезное и вкусное блюдо!

Котлеты из кабачков с сыром! Сегодня на ужин приготовим очень полезные и вкусные котлеты из кабачков с сыром. Готовить их быстро и легко. Съедаются они за раз с превеликим удовольствием.
Котлеты из кабачков с сыром: ингредиенты
- половина килограмма кабачков
- одно яйцо
- одна среднего размера морковь
- сто граммов сыра
- два зубчика чеснока
- соль и черный перец – по вкусу
- по половине пучка зелени укропа и петрушки
- растительное масло
Котлеты из кабачков с сыром: как приготовить
Начать надо с приготовления овощного фарша:
- Молодые кабачки помыть, просушить, и не очищая от кожурки, натереть на крупной фракции терки.
- Морковь помыть, почистить и натереть на мелкой терке.
- Положить натертые овощи в глубокую миску, посолить и все тщательно перемешать.
- Отложить минут на десять, чтобы кабачки дали сок.
- Через положенное время руками отжать натертые овощи.
- Укроп и петрушку почистить, помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить к кабачкам.
- К овощам и зелени добавить гранулированный чеснок, вбить яйцо.
- Сыр натереть на крупной терке и отправить к яично-овощной массе. Поперчить и все перемешать.
А теперь нужно сформировать и прожарить котлеты:
- На предварительно разогретую сковороду налить растительное масло.
- По столовой ложечке брать фарш и, прижимая руками, сформировать котлеты.
- Котлеты запустить в сковороду.
- Огонь снизить до среднего уровня, закрыть сковороду крышкой. Обжаривать котлеты с обеих сторон до готовности.
Вот так очень быстро и просто мы приготовили полезные и вкусные котлеты из кабачков.
Положите их на плоскую большую тарелку и подайте к столу со сметаной или же каким-нибудь гарниром.
Котлеты из кабачков с сыром: готовы
Приятного всем аппетита!
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