Котлеты из кабачков с сыром: очень полезное и вкусное блюдо!

Котлеты из кабачков с сыром! Сегодня на ужин приготовим очень полезные и вкусные котлеты из кабачков с сыром. Готовить их быстро и легко. Съедаются они за раз с превеликим удовольствием.

Котлеты из кабачков с сыром: ингредиенты

половина килограмма кабачков

одно яйцо

одна среднего размера морковь

сто граммов сыра

два зубчика чеснока

соль и черный перец – по вкусу

по половине пучка зелени укропа и петрушки

растительное масло

Котлеты из кабачков с сыром: как приготовить

Начать надо с приготовления овощного фарша:

Молодые кабачки помыть, просушить, и не очищая от кожурки, натереть на крупной фракции терки.

Морковь помыть, почистить и натереть на мелкой терке.

Положить натертые овощи в глубокую миску, посолить и все тщательно перемешать.

Отложить минут на десять, чтобы кабачки дали сок.

Через положенное время руками отжать натертые овощи.

Укроп и петрушку почистить, помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить к кабачкам.

К овощам и зелени добавить гранулированный чеснок, вбить яйцо.

Сыр натереть на крупной терке и отправить к яично-овощной массе. Поперчить и все перемешать.

А теперь нужно сформировать и прожарить котлеты:

На предварительно разогретую сковороду налить растительное масло.

По столовой ложечке брать фарш и, прижимая руками, сформировать котлеты.

Котлеты запустить в сковороду.

Огонь снизить до среднего уровня, закрыть сковороду крышкой. Обжаривать котлеты с обеих сторон до готовности.

Вот так очень быстро и просто мы приготовили полезные и вкусные котлеты из кабачков.

Положите их на плоскую большую тарелку и подайте к столу со сметаной или же каким-нибудь гарниром.

Котлеты из кабачков с сыром: готовы

Приятного всем аппетита!