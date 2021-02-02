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Котлеты из кабачков с сыром: очень полезное и вкусное блюдо!

Котлеты из кабачков с сыром! Сегодня на ужин приготовим очень полезные и вкусные котлеты из кабачков с сыром. Готовить их быстро и легко. Съедаются они за раз с превеликим удовольствием.

Котлеты из кабачков с сыром: ингредиенты

  • половина килограмма кабачков
  • одно яйцо
  • одна среднего размера морковь
  • сто граммов сыра
  • два зубчика чеснока
  • соль и черный перец – по вкусу
  • по половине пучка зелени укропа и петрушки
  • растительное масло

Котлеты из кабачков с сыром: как приготовить

Котлеты из кабачков с сыром

Начать надо с приготовления овощного фарша:

  • Молодые кабачки помыть, просушить, и не очищая от кожурки, натереть на крупной фракции терки.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на мелкой терке.
  • Положить натертые овощи в глубокую миску, посолить и все тщательно перемешать.
  • Отложить минут на десять, чтобы кабачки дали сок.
  • Через положенное время руками отжать натертые овощи.
  • Укроп и петрушку почистить, помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить к кабачкам.
  • К овощам и зелени добавить гранулированный чеснок, вбить яйцо.
  • Сыр натереть на крупной терке и отправить к яично-овощной массе. Поперчить и все перемешать.

А теперь нужно сформировать и прожарить котлеты:

  • На предварительно разогретую сковороду налить растительное масло.

Котлеты из кабачков с сыром: очень полезное и вкусное блюдо!

  • По столовой ложечке брать фарш и, прижимая руками, сформировать котлеты.
  • Котлеты запустить в сковороду.
  • Огонь снизить до среднего уровня, закрыть сковороду крышкой. Обжаривать котлеты с обеих сторон до готовности.

Котлеты из кабачков с сыром: очень полезное и вкусное блюдо!

Вот так очень быстро и просто мы приготовили полезные и вкусные котлеты из кабачков.

Положите их на плоскую большую тарелку и подайте к столу со сметаной или же каким-нибудь гарниром.

Котлеты из кабачков с сыром: готовы

Приятного всем аппетита!

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