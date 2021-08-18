Торт с ягодами и крошкой. Вкусное лакомство для семейного чаепития

Торт с ягодами и крошкой получается очень рассыпчатым и нежным. Такой десерт вам понравится своей простотой и невероятно ярким вкусом.

Торт с ягодами и крошкой: ингредиенты

Мука — 200 гр. (двести грамм) Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм) Ягоды — 400 гр. (четыреста грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Сахарная пудра — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Крошка:

Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки) Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки) Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)

Рецепт приготовления:

Сперва приготовьте крошку: для этого соедините все ингредиенты и хорошенько перемешайте, затем поместите в холодильник.

При помощи миксера сливочное масло взбейте до пышности, продолжая взбивать добавьте желтки и сахарную пудру.

Затем в отдельной ёмкости смешайте муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте во взбитую массу, доведите до однородного теста.

В отдельной миске взбейте белки до крепких пиков и аккуратно введите в подготовленное тесто, перемешайте при помощи лопатки.

Ягоды вымойте и высушите, половину смешайте с 1 ч. л муки и переложите в тесто и перемешайте.

Теперь выложите тесто в форму для выпечки и сверху выложите остальные ягоды, присыпьте подготовленной крошкой и поставьте выпекаться в заранее разогретой до 180 градусов духовку на 35 минут.

Торт с ягодами и крошкой — красивый и самый нежный.

Пеките на здоровье!