Торт с ягодами и крошкой. Вкусное лакомство для семейного чаепития

Торт с ягодами и крошкой получается очень рассыпчатым и нежным. Такой десерт вам понравится своей простотой и невероятно ярким вкусом.
Торт с ягодами и крошкой: ингредиенты
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Ягоды — 400 гр. (четыреста грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сахарная пудра — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Крошка:
- Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте крошку: для этого соедините все ингредиенты и хорошенько перемешайте, затем поместите в холодильник.
- При помощи миксера сливочное масло взбейте до пышности, продолжая взбивать добавьте желтки и сахарную пудру.
- Затем в отдельной ёмкости смешайте муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте во взбитую массу, доведите до однородного теста.
- В отдельной миске взбейте белки до крепких пиков и аккуратно введите в подготовленное тесто, перемешайте при помощи лопатки.
- Ягоды вымойте и высушите, половину смешайте с 1 ч. л муки и переложите в тесто и перемешайте.
- Теперь выложите тесто в форму для выпечки и сверху выложите остальные ягоды, присыпьте подготовленной крошкой и поставьте выпекаться в заранее разогретой до 180 градусов духовку на 35 минут.
Торт с ягодами и крошкой — красивый и самый нежный.
Пеките на здоровье!
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