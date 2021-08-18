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Торт с ягодами и крошкой. Вкусное лакомство для семейного чаепития

Торт с ягодами и крошкой получается очень рассыпчатым и нежным. Такой десерт вам понравится своей простотой и невероятно ярким вкусом.

Торт с ягодами и крошкой: ингредиенты

Торт с ягодами и крошкой

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  3. Ягоды — 400 гр. (четыреста грамм)
  4. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  5. Сахарная пудра — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Крошка:

  1. Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  3. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте крошку: для этого соедините все ингредиенты и хорошенько перемешайте, затем поместите в холодильник.
  • При помощи миксера сливочное масло взбейте до пышности, продолжая взбивать добавьте желтки и сахарную пудру.
  • Затем в отдельной ёмкости смешайте муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте во взбитую массу, доведите до однородного теста.
  • В отдельной миске взбейте белки до крепких пиков и аккуратно введите в подготовленное тесто, перемешайте при помощи лопатки.
  • Ягоды вымойте и высушите, половину смешайте с 1 ч. л  муки и переложите в тесто и перемешайте.
  • Теперь выложите тесто в форму для выпечки и сверху выложите остальные ягоды, присыпьте подготовленной крошкой и поставьте выпекаться в заранее разогретой до 180 градусов духовку на 35 минут.

Торт с ягодами и крошкой — красивый и самый нежный.

Торт с ягодами и крошкой. Вкусное лакомство для семейного чаепития 2

Пеките на здоровье!

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