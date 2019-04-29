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Великолепная закуска «Любимая»: аромат на весь дом

Будете отбиваться от всех, кто не не выдержит и попытается съесть раньше!

Ингредиенты:

2 баклажана
5-6 средних тугих помидоров
лимон (или уксус)
чеснок
зелень
растительное масло

Приготовление:

Нарезаем баклажаны и помидоры толстыми кольцами.

Обжариваем баклажаны на сухой сковороде. Можно немного смазать сковороду, чтобы баклажаны подрумянились.

Поджариваем помидоры на смазанной маслом сковороде на среднем огне.

Готовые помидоры складываем в мисочку, они потом выделяют сок.

Пропускаем чеснок через чесночницу.

Для заливки: выливаем содержимое сковороды ( то, что осталось после жарки помидор ) в миску, добавляем воду, чеснок, соль и перец.

Обмакиваем каждый пластик баклажан и помидор в этой смеси.

Нарезаем лимон тонкими пластинками.

Укладываем слоями: баклажаны, помидоры, лимон. Повторяем слои, добавив после последнего слоя зелень или прослаиваем каждый слой.

Заливаем заливкой и убираем в холодильник на несколько часов.

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