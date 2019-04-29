Великолепная закуска «Любимая»: аромат на весь дом

Будете отбиваться от всех, кто не не выдержит и попытается съесть раньше!
Ингредиенты:
2 баклажана
5-6 средних тугих помидоров
лимон (или уксус)
чеснок
зелень
растительное масло
Приготовление:
Нарезаем баклажаны и помидоры толстыми кольцами.
Обжариваем баклажаны на сухой сковороде. Можно немного смазать сковороду, чтобы баклажаны подрумянились.
Поджариваем помидоры на смазанной маслом сковороде на среднем огне.
Готовые помидоры складываем в мисочку, они потом выделяют сок.
Пропускаем чеснок через чесночницу.
Для заливки: выливаем содержимое сковороды ( то, что осталось после жарки помидор ) в миску, добавляем воду, чеснок, соль и перец.
Обмакиваем каждый пластик баклажан и помидор в этой смеси.
Нарезаем лимон тонкими пластинками.
Укладываем слоями: баклажаны, помидоры, лимон. Повторяем слои, добавив после последнего слоя зелень или прослаиваем каждый слой.
Заливаем заливкой и убираем в холодильник на несколько часов.
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