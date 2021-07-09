Куриные сердечки по-грузински. Простое и вкусное блюдо для сытного ужина

Куриные сердечки по-грузински получаются очень вкусными и ароматными.
Куриные сердечки по-грузински: ингредиенты
- Куриные сердечки – ½ кг. (пол килограмма)
- Вода – 100 мл. (сто миллилитров)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сливочное масло – 30 г. (тридцать грамм)
- Гранатовые зёрна – по вкусу
- Чёрный перец – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
- Зелень – по вкусу
- Кориандр – 1/3 ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук, зелень и чеснок измельчите.
- Масло разогрейте, жарьте лук на среднем огне . Введите чеснок, жарьте ещё минуту.
- Сердечки введите, посолите, поперчите, введите приправы.
- Накройте, крышкой, томите пару минут. Воду введите и готовьте ещё 25 минут.
- Введите сливочное масло, посыпьте зеленью и уберите с огня.
- Присыпьте зёрнами граната, подайте с любым гарниром в горячем виде.
Куриные сердечки по-грузински — вкусно и сытно.
Готовьте на здоровье!
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