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Куриные сердечки по-грузински. Простое и вкусное блюдо для сытного ужина

Куриные сердечки по-грузински  получаются очень вкусными и ароматными.

Куриные сердечки по-грузински: ингредиенты

Куриные сердечки по-грузински

  1. Куриные сердечки – ½ кг. (пол килограмма)
  2. Вода – 100 мл. (сто миллилитров)
  3. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  4. Лук – 1 шт. (одна штука)
  5. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  6. Сливочное масло – 30 г. (тридцать грамм)
  7. Гранатовые зёрна – по вкусу
  8. Чёрный перец – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
  9. Зелень – по вкусу
  10. Кориандр – 1/3 ч. л. (пол чайной ложки)
  11. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Лук, зелень и чеснок измельчите.
  • Масло разогрейте, жарьте лук на среднем огне . Введите чеснок, жарьте ещё минуту.
  • Сердечки введите, посолите, поперчите, введите приправы.
  • Накройте, крышкой, томите пару минут. Воду введите и готовьте ещё 25 минут.
  • Введите сливочное масло, посыпьте зеленью и уберите с огня.
  • Присыпьте зёрнами граната, подайте с любым гарниром в горячем виде.

Куриные сердечки по-грузински — вкусно и сытно.

Куриные сердечки по-грузински. Простое и вкусное блюдо для сытного ужина 2

Готовьте на здоровье!

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