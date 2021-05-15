Салат за 5 минут из банальной свеклы. Быстро, вкусно и полезно!

Салат получается очень интересным и сытным. Продукты нужны самые обычные, начиная от свеклы, и заканчивая кукурузой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 1 большая;

кукуруза консервированная, 1 банка;

лук красный, половина;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, специи;

зелень;

масло растительное.

Процесс приготовления

Свеклу отвариваем или запекаем в духовке. Можно еще воспользоваться микроволновой печью.

Остужаем свеклу и режем кубиком.

Лук красный или возьмите обычный, режем кубиками.

Смешиваем свеклу с луком и кукурузой, мелко рубленым чесноком и зеленью.

Совет: зелень берите любую по своему вкусу, даже зеленый лук будет не лишним – свекла удачно с ним сочетается.

Заправляем салат солью и перцем, ароматными травами по вкусу, растительным маслом.

Если более любите майонез, можно заправить им.

Салатик прекрасно подходит к рыбным и мясным блюдам.