Салат за 5 минут из банальной свеклы. Быстро, вкусно и полезно!

Салат получается очень интересным и сытным. Продукты нужны самые обычные, начиная от свеклы, и заканчивая кукурузой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 1 большая;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- лук красный, половина;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, специи;
- зелень;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Свеклу отвариваем или запекаем в духовке. Можно еще воспользоваться микроволновой печью.
Остужаем свеклу и режем кубиком.
Лук красный или возьмите обычный, режем кубиками.
Смешиваем свеклу с луком и кукурузой, мелко рубленым чесноком и зеленью.
Совет: зелень берите любую по своему вкусу, даже зеленый лук будет не лишним – свекла удачно с ним сочетается.
Заправляем салат солью и перцем, ароматными травами по вкусу, растительным маслом.
Если более любите майонез, можно заправить им.
Салатик прекрасно подходит к рыбным и мясным блюдам.
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