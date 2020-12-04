Потрясающая закуска на праздник, непременно украсит ваш праздничный стол. Бюджетное меню

Это рецепт одной из бюджетных закусок, но получается блюдо очень вкусным и красивым. А всего и нужно, что яйца да сметана, морковь, зеленый лук и специи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 6 шт;
- соль и перец, по 0.5 ч.л;
- сметана, 100 г;
- морковь, 1 шт.
Для приготовления начинки необходимо:
- сыр, 200 г;
- сметана, 3 ст.л;
- соль, перец;
- зеленый лук, 1 пучок;
- чеснок, 2 – 3 зубчика.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с солью и перцем, тертой на крупной терке морковь и сметану. Перемешиваем все венчиком до однородности.
Кладем пергамент в противень, смазываем его растительным маслом и выливаем массу.
Запекаем при 180 градусах около 15 минут.
Для начинки трем на крупной терке сыр и смешиваем с солью, перцем, тертым чесноком, сметаной и рубленой зеленью по вкусу.
Всыпаем мелко резаный зеленый лук и перемешиваем.
Снимаем омлет с пергамента, выкладываем на одну сторону начинку, равномерно распределяем по всей поверхности и сворачиваем тугой рулет.
Оборачиваем рулет пергаментом и отправляем в холодильник на 30 – 40 минут.
Блюдо украшаем веточками зелени и выкладываем ломтики рулета.
К такому рулету я еще делаю разные острые соусы с зеленью, получается очень вкусно.
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