Потрясающая закуска на праздник, непременно украсит ваш праздничный стол. Бюджетное меню

Это рецепт одной из бюджетных закусок, но получается блюдо очень вкусным и красивым. А всего и нужно, что яйца да сметана, морковь, зеленый лук и специи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 6 шт;

соль и перец, по 0.5 ч.л;

сметана, 100 г;

морковь, 1 шт.

Для приготовления начинки необходимо:

сыр, 200 г;

сметана, 3 ст.л;

соль, перец;

зеленый лук, 1 пучок;

чеснок, 2 – 3 зубчика.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с солью и перцем, тертой на крупной терке морковь и сметану. Перемешиваем все венчиком до однородности.

Кладем пергамент в противень, смазываем его растительным маслом и выливаем массу.

Запекаем при 180 градусах около 15 минут.

Для начинки трем на крупной терке сыр и смешиваем с солью, перцем, тертым чесноком, сметаной и рубленой зеленью по вкусу.

Всыпаем мелко резаный зеленый лук и перемешиваем.

Снимаем омлет с пергамента, выкладываем на одну сторону начинку, равномерно распределяем по всей поверхности и сворачиваем тугой рулет.

Оборачиваем рулет пергаментом и отправляем в холодильник на 30 – 40 минут.

Блюдо украшаем веточками зелени и выкладываем ломтики рулета.

К такому рулету я еще делаю разные острые соусы с зеленью, получается очень вкусно.