Торт из печенья со сметаной и маком. Это лакомство соберёт всю семью за столом

Торт из печенья со сметаной и маком удивит вас своим нежным и ярким вкусом.
Торт из печенья со сметаной и маком: ингредиенты
- Пряники — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сметана 20% — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Ванилин — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Банан — 3 шт. (три штуки)
- Кондитерский мак — 50 гр. (пятьдесят грамм)
Рецепт приготовления:
- Пряники употребите для приготовления коржа, 4-5 штук отложите в сторону, их нужно будет измельчить при помощи блендера в крошку. Остальные пряники разрежьте пополам.
- Приготовьте крем — в удобной ёмкости взбейте сметану с сахаром и ванилином.
- Нарежьте бананы тонкими кружочками.
- Выложите на широкую тарелку слой пряников, промажьте сметаной с сахаром. Присыпьте сверху кондитерским маком, выложите кусочки бананов, повторяйте пока не закончится печенье.
- Последний слой присыпьте крошкой из печенья.
- Весь торт смажьте сметанным кремом и присыпьте маком. На ночь торт уберите в холодильник, чтобы пропитался.
Торт из печенья со сметаной и маком — нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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