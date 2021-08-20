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Торт из печенья со сметаной и маком. Это лакомство соберёт всю семью за столом

Торт из печенья со сметаной и маком удивит вас своим нежным и  ярким вкусом.

Торт из печенья со сметаной и маком: ингредиенты

Торт из печенья со сметаной и маком

  1. Пряники — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Сметана 20% — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. Ванилин — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  5. Банан — 3 шт. (три штуки)
  6. Кондитерский мак — 50 гр. (пятьдесят грамм)

Рецепт приготовления:

  • Пряники употребите для приготовления коржа, 4-5 штук отложите в сторону, их нужно будет измельчить при помощи блендера в крошку. Остальные пряники разрежьте пополам.
  • Приготовьте крем — в удобной ёмкости взбейте сметану с сахаром и ванилином.
  • Нарежьте бананы тонкими кружочками.
  • Выложите на широкую тарелку слой пряников, промажьте сметаной с сахаром. Присыпьте сверху кондитерским маком, выложите кусочки бананов, повторяйте пока не закончится печенье.
  • Последний слой присыпьте крошкой из печенья.
  • Весь торт смажьте сметанным кремом и присыпьте маком. На ночь торт уберите в холодильник, чтобы пропитался.

Торт из печенья со сметаной и маком — нежный и вкусный.

Торт из печенья со сметаной и маком. Это лакомство соберёт всю семью за столом 2

Пеките на здоровье!

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