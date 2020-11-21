Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

В этой ситуации пришлось импровизировать и готовить быстро, времени на мариновку не было. Поэтому рецепт я записывал уже потом, по памяти. Но начальству очень понравилось.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рулька;
- пив0, 500 мл;
- соль, 1 ст.л;
- анис, лавровый лист, перец душистый и горошком;
- лук, морковь, стебель сельдерея, чеснок.
Процесс приготовления
Продукты берите в произвольном порядке по вкусу.
Рульку промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Делаем проколы острым ножом.
Вставляем в проколы дольки чеснока.
Режем овощи таким образом как на фото. А потом жарим без масла до образования чёрной корочки.
В кастрюлю укладываем все специи, соль, укладываем рульку и наливаем пив0.
Совет: пив0 берите любое, хоть светлое, хоть темное.
Если пивa оказалось мало, доливаем воды, чтобы накрыть рульку полностью жидкостью.
После того, как все закипит, уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и томим 3 часа.
Вынимаем рульку в тарелку.
Для соуса протираем овощи, которые варились с рулькой.
Бульон, в котором варилось мясо выпариваем до густого состояния.
Смазываем мясо этим соусом и отправляем ее в духовку, разогретую до 200 градусов.
Запекаем до румяности и периодически еще смазываем соусом.
Вот что в итоге получилось. Это невероятно вкусно и мясо отходит от кости. Рулька получилась нежная как тушенка.
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