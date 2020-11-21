Скатерть-Самобранка

5 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар
    На фото : курица отварная .Салат, который бу...
  • Валентина Нетипанова
    немного соли это из какого расчета? На литр сколько нужно соли?Рис для плова бол...
  • Любовь Новикова
    При чем тут осень? Еще и золотая?Свеженький салат ...

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

В этой ситуации пришлось импровизировать и готовить быстро, времени на мариновку не было. Поэтому рецепт я записывал уже потом, по памяти. Но начальству очень понравилось.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • рулька;
  • пив0, 500 мл;
  • соль, 1 ст.л;
  • анис, лавровый лист, перец душистый и горошком;
  • лук, морковь, стебель сельдерея, чеснок.

Процесс приготовления

Продукты берите в произвольном порядке по вкусу.

Рульку промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Делаем проколы острым ножом.

Вставляем в проколы дольки чеснока.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

Режем овощи таким образом как на фото. А потом жарим без масла до образования чёрной корочки.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

В кастрюлю укладываем все специи, соль, укладываем рульку и наливаем пив0.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

Совет: пив0 берите любое, хоть светлое, хоть темное.

Если пивa оказалось мало, доливаем воды, чтобы накрыть рульку полностью жидкостью.

После того, как все закипит, уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и томим 3 часа.

Вынимаем рульку в тарелку.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

Для соуса протираем овощи, которые варились с рулькой.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

Бульон, в котором варилось мясо выпариваем до густого состояния.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

Смазываем мясо этим соусом и отправляем ее в духовку, разогретую до 200 градусов.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

Запекаем до румяности и периодически еще смазываем соусом.

Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

Вот что в итоге получилось. Это невероятно вкусно и мясо отходит от кости. Рулька получилась нежная как тушенка.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх