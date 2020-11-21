Начальник притащил рульку и попросил срочно приготовить: что у меня получилось

В этой ситуации пришлось импровизировать и готовить быстро, времени на мариновку не было. Поэтому рецепт я записывал уже потом, по памяти. Но начальству очень понравилось.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рулька;

пив0, 500 мл;

соль, 1 ст.л;

анис, лавровый лист, перец душистый и горошком;

лук, морковь, стебель сельдерея, чеснок.

Процесс приготовления

Продукты берите в произвольном порядке по вкусу.

Рульку промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Делаем проколы острым ножом.

Вставляем в проколы дольки чеснока.

Режем овощи таким образом как на фото. А потом жарим без масла до образования чёрной корочки.

В кастрюлю укладываем все специи, соль, укладываем рульку и наливаем пив0.

Совет: пив0 берите любое, хоть светлое, хоть темное.

Если пивa оказалось мало, доливаем воды, чтобы накрыть рульку полностью жидкостью.

После того, как все закипит, уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и томим 3 часа.

Вынимаем рульку в тарелку.

Для соуса протираем овощи, которые варились с рулькой.

Бульон, в котором варилось мясо выпариваем до густого состояния.

Смазываем мясо этим соусом и отправляем ее в духовку, разогретую до 200 градусов.

Запекаем до румяности и периодически еще смазываем соусом.