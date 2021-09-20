Паста из болгарского перца — универсальная приправа ко всем блюдам на зиму.
Паста из болгарского перца: ингредиенты
- Болгарский перец — 2 кг. (два килограмма)
- Перец чёрный — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Перец острый — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Хмели сунели и сухой базилик — по 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
Рецепт приготовления:
- Промойте перец и просушите бумажным полотенцем.
- Перец выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте в разогретой до 250 градусов духовке в течение 20-30 минут.
- Перец периодически переворачивайте, чтобы он запекался равномерно.
- Выньте перец из духовки, выложите в пакет, завяжите и оставьте на 5 минут, чтобы кожура легко сходила.
- Очищенный перец перебейте блендером, добавьте все приправы, посолите и варите после закипания 10 минут..
- Пасту можно оставить в холодильнике, либо закатать и оставить на зиму.
Паста из болгарского перца — вкусная и ароматная
Приятного аппетита!
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