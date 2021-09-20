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Паста из болгарского перца. Универсальная приправа ко всем блюдам

Паста из болгарского перца — универсальная приправа ко всем блюдам на зиму.

Паста из болгарского перца: ингредиенты

Паста из болгарского перца

  1. Болгарский перец — 2 кг. (два килограмма)
  2. Перец чёрный — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  3. Перец острый — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Хмели сунели и сухой базилик — по 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Рецепт приготовления:

  • Промойте перец и просушите бумажным полотенцем.
  • Перец выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте в разогретой до 250 градусов духовке в течение 20-30 минут.
  • Перец периодически переворачивайте, чтобы он запекался равномерно.
  • Выньте перец из духовки, выложите в пакет, завяжите и оставьте на 5 минут, чтобы кожура легко сходила.
  • Очищенный перец перебейте блендером, добавьте все приправы, посолите и варите после закипания 10 минут..
  • Пасту можно оставить в холодильнике, либо закатать и оставить на зиму.

Паста из болгарского перца — вкусная и ароматная

Паста из болгарского перца. Универсальная приправа ко всем блюдам 4

Приятного аппетита!

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