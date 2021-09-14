Закусочные блинчики из кабачков. Лепёшки, которые идеально подходят для завтрака или как закуска

Закусочные блинчики из кабачков идеально подойдут для завтрака или перекуса. Такие лепёшки получаются не только вкусными, но очень сытными и полезными.
Закусочные блинчики из кабачков: ингредиенты
- Кабачки — 1/2 кг. (пол килограмма)
- Сыр — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Жирная сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Зелёный лук, укроп, перец, соль, приправы — по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и дайте постоять примерно 15-20 минут, чтобы вышла вся жидкость.
- Отожмите, введите яйца, натёртый сыр и приправы.
- Зелень и чеснок измельчите и добавьте к общей массе и вымесите.
- Введите муку и вымесите ещё раз.
- Вместо обычного сыра можете взять сыр плавленый или творог.
- Затем введите сметану, снова вымесите.
- Затем лепёшки жарьте на сковороде, предварительно смазанной маслом на небольшом огне под крышкой. Лепёшек должно получиться 4 штуки.
- Готовые лепёшки подавайте со сметанным или другим йогуртом, можете просто смазать маслом.
Закусочные блинчики из кабачков — быстро, вкусно и сытно
Приятного аппетита!
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