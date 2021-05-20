Запечённое сало. Закуска получается аппетитной, ваши близкие будут просить добавки

Запечённое сало получится безумно вкусным и нежным
Запечённое сало: ингредиенты
- Сало – 1 кг. (один килограмм)
- Чернослив – 6 шт. (шесть штук)
- Чёрный перец – по вкусу
- Луковая шелуха
- Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
- Специи к салу – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Рукав для выпекания
Способ приготовления:
Возьмите сало и засыпьте солью, добавьте паприку, чёрный перец, приправу к салу и Чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо натрите его приготовленными специями и положите в рукав. Добавьте луковую шелуху и чернослив. Рукав плотно завяжите и положите на противень.
Отправьте заготовку в разогретую до 200 градусов духовку на час.
Достаньте готовое сало из духовки и оставьте до полного остывания. Затем выньте из пакета и подайте к столу.
Запечённое сало — лучшее блюдо к обеду.
Приятного аппетита.
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