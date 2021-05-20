Запечённое сало. Закуска получается аппетитной, ваши близкие будут просить добавки

Запечённое сало получится безумно вкусным и нежным

Запечённое сало: ингредиенты

Сало – 1 кг. (один килограмм) Чернослив – 6 шт. (шесть штук) Чёрный перец – по вкусу Луковая шелуха Чеснок – 4 з. (четыре зубчика) Специи к салу – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Соль – 2 ч. л. (две чайных ложки) Рукав для выпекания

Способ приготовления:

Возьмите сало и засыпьте солью, добавьте паприку, чёрный перец, приправу к салу и Чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо натрите его приготовленными специями и положите в рукав. Добавьте луковую шелуху и чернослив. Рукав плотно завяжите и положите на противень.

Отправьте заготовку в разогретую до 200 градусов духовку на час.

Достаньте готовое сало из духовки и оставьте до полного остывания. Затем выньте из пакета и подайте к столу.

Запечённое сало — лучшее блюдо к обеду.

Приятного аппетита.