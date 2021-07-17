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Заварной крем в микроволновке. Нежный и ароматный крем простым способом

Заварной крем в микроволновке идеально подойдёт для наполеона и эклеров.

Заварной крем в микроволновке: ингредиенты

Заварной крем в микроволновке

  1. Желтки — 2 шт. (две штуки)
  2. Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  4. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Ванилин, корица — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Из молока, желтков, муки, корицы, сахара и ванилина приготовьте микс и отправьте на 60 секунд в микроволновку, перемешайте.
  2. Масло достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
  3. Повторно отправьте микс в микроволновку на 60 секунд.
  4. Вымесите масло — начинка для тортов и пирожных готова.

Заварной крем в микроволновке подходит для всех видов теста.

Заварной крем в микроволновке. Нежный и ароматный крем простым способом 3

Приятного аппетита!

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