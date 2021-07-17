Заварной крем в микроволновке. Нежный и ароматный крем простым способом

Заварной крем в микроволновке идеально подойдёт для наполеона и эклеров.
Заварной крем в микроволновке: ингредиенты
- Желтки — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванилин, корица — по вкусу
Способ приготовления:
- Из молока, желтков, муки, корицы, сахара и ванилина приготовьте микс и отправьте на 60 секунд в микроволновку, перемешайте.
- Масло достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Повторно отправьте микс в микроволновку на 60 секунд.
- Вымесите масло — начинка для тортов и пирожных готова.
Заварной крем в микроволновке подходит для всех видов теста.
Приятного аппетита!
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