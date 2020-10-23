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Съели банку за раз! Сочное нектариновое манго из тыквы на зиму

Такие ароматные компоты – десерты из тыквы с самыми разными вкусами, давно стали популярными. Я часто готовлю тыкву с манго, апельсинами, лимонами, ананасами. Каждый раз получаются очень ароматные со вкусами экзотических фруктов заготовки из тыквы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • тыква, 1.5 кг;
  • апельсины, 2 шт;
  • нектарины, 2 – 3 шт;
  • лимон, 1 шт;
  • лимонная кислота, 7 г;
  • сахар, 400 г.

Процесс приготовления

Тыкву очищаем и режем средним кубиком.

Апельсин и лимон заливаем кипятком и переворачиваем в нем.

Нектарины промываем водой.

Апельсин и лимон режем кружочками, кожуру не убираем. Режем кусочками.

Второй апельсин чистим от кожуры и убираем белое, режем кубиком.

Нектарины режем кусочками.

Тыкву смешиваем с нектаринами и апельсинами, лимонами, посыпаем лимонной кислотой и сахаром. Перемешиваем.

Оставляем настаиваться от 4 до 6 часов.

Раскладываем массу в чистые и сухие баночки и заливаем оставшимся соком.

Накрываем крышками и ставим в кастрюли на полотенце. Наливаем теплую воду по плечики и стерилизуем с момента закипания 20 минут.

Съели банку за раз! Сочное нектариновое манго из тыквы на зиму

Закручиваем крышками, оставляем остывать.

Храним в подвале или  в кладовке.

Такую тыкву я добавляю в качестве начинки в пироги, пирожки, рулеты, торты и использую ка декор для десертов или подаю как отдельный десерт.

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