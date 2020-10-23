Съели банку за раз! Сочное нектариновое манго из тыквы на зиму

Такие ароматные компоты – десерты из тыквы с самыми разными вкусами, давно стали популярными. Я часто готовлю тыкву с манго, апельсинами, лимонами, ананасами. Каждый раз получаются очень ароматные со вкусами экзотических фруктов заготовки из тыквы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тыква, 1.5 кг;
- апельсины, 2 шт;
- нектарины, 2 – 3 шт;
- лимон, 1 шт;
- лимонная кислота, 7 г;
- сахар, 400 г.
Процесс приготовления
Тыкву очищаем и режем средним кубиком.
Апельсин и лимон заливаем кипятком и переворачиваем в нем.
Нектарины промываем водой.
Апельсин и лимон режем кружочками, кожуру не убираем. Режем кусочками.
Второй апельсин чистим от кожуры и убираем белое, режем кубиком.
Нектарины режем кусочками.
Тыкву смешиваем с нектаринами и апельсинами, лимонами, посыпаем лимонной кислотой и сахаром. Перемешиваем.
Оставляем настаиваться от 4 до 6 часов.
Раскладываем массу в чистые и сухие баночки и заливаем оставшимся соком.
Накрываем крышками и ставим в кастрюли на полотенце. Наливаем теплую воду по плечики и стерилизуем с момента закипания 20 минут.
Закручиваем крышками, оставляем остывать.
Храним в подвале или в кладовке.
Такую тыкву я добавляю в качестве начинки в пироги, пирожки, рулеты, торты и использую ка декор для десертов или подаю как отдельный десерт.
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