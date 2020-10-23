Съели банку за раз! Сочное нектариновое манго из тыквы на зиму

Такие ароматные компоты – десерты из тыквы с самыми разными вкусами, давно стали популярными. Я часто готовлю тыкву с манго, апельсинами, лимонами, ананасами. Каждый раз получаются очень ароматные со вкусами экзотических фруктов заготовки из тыквы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква, 1.5 кг;

апельсины, 2 шт;

нектарины, 2 – 3 шт;

лимон, 1 шт;

лимонная кислота, 7 г;

сахар, 400 г.

Процесс приготовления

Тыкву очищаем и режем средним кубиком.

Апельсин и лимон заливаем кипятком и переворачиваем в нем.

Нектарины промываем водой.

Апельсин и лимон режем кружочками, кожуру не убираем. Режем кусочками.

Второй апельсин чистим от кожуры и убираем белое, режем кубиком.

Нектарины режем кусочками.

Тыкву смешиваем с нектаринами и апельсинами, лимонами, посыпаем лимонной кислотой и сахаром. Перемешиваем.

Оставляем настаиваться от 4 до 6 часов.

Раскладываем массу в чистые и сухие баночки и заливаем оставшимся соком.

Накрываем крышками и ставим в кастрюли на полотенце. Наливаем теплую воду по плечики и стерилизуем с момента закипания 20 минут.

Закручиваем крышками, оставляем остывать.

Храним в подвале или в кладовке.