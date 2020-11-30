Знакомый мясник показал мне, как измельчить чеснок! Без ножа, терки, чеснокодавки и вилки

Когда необходимо почистить и измельчить очень много зубчиков чеснока, приходится долго и упорно стоять на кухне и заниматься этой нудной работой. Сначала чистим все ножом, потом каждый зубчик трем на терке или укладываем в пресс. Времени процедура занимает много.

Один раз знакомый мясник услышал, как я жалуюсь подруге на эту «несправедливость» и сразу предложил мне выход из положения, причем, не используя никаких подручных средств.

Теперь делюсь с вами советом мясника и собственным опытом.

Берем штук 20 уже очищенных зубчиков чеснока и укладываем на пищевую пленку или пакет.

Накрываем чеснок пленкой или пакетом. Посмотрите, чтобы между зубчиками оставалось небольшое расстояние.

Теперь берем молоток для отбивных и сначала используем его плоскую сторону и отбиваем чеснок.

Когда он расплющится, немного отбиваем стороной с зубчиками.

В итоге, когда убираем пакет, видим, что перед нами измельченный чеснок, который теперь используем для блюд.

Вот так просто и быстро, получаем много измельченного чеснока, буквально за пару минут.