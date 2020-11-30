Скатерть-Самобранка

5 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шляхтина
    Вам, наверное, надо было сразу идти в повора..😄😉Не надо чистить п...
  • Olga Glanzner (Самадова)
    Чтобы не выдумывать все эти способы, необходимо иметь крышку для подогрева и готовки в микроволновке, и чистить ее е...Научил жену, как ...
  • ира
    очень красивый получился рулетРулет сельдь под ...

Знакомый мясник показал мне, как измельчить чеснок! Без ножа, терки, чеснокодавки и вилки

Когда необходимо почистить и измельчить очень много зубчиков чеснока, приходится долго и упорно стоять на кухне и заниматься этой нудной работой. Сначала чистим все ножом, потом каждый зубчик трем на терке или укладываем в пресс. Времени процедура занимает много.

Один раз знакомый мясник услышал, как я жалуюсь подруге на эту «несправедливость» и сразу предложил мне выход из положения, причем, не используя никаких подручных средств.

Теперь делюсь с вами советом мясника и собственным опытом.

Берем штук 20 уже очищенных зубчиков чеснока и укладываем на пищевую пленку или пакет.

Знакомый мясник показал мне, как измельчить чеснок! Без ножа, терки, чеснокодавки и вилки

Накрываем чеснок пленкой или пакетом. Посмотрите, чтобы между зубчиками оставалось небольшое расстояние.

Знакомый мясник показал мне, как измельчить чеснок! Без ножа, терки, чеснокодавки и вилки

Теперь берем молоток для отбивных и сначала используем его плоскую сторону и отбиваем чеснок.

Знакомый мясник показал мне, как измельчить чеснок! Без ножа, терки, чеснокодавки и вилки

Когда он расплющится, немного отбиваем стороной с зубчиками.

Знакомый мясник показал мне, как измельчить чеснок! Без ножа, терки, чеснокодавки и вилки

В итоге, когда убираем пакет, видим, что перед нами измельченный чеснок, который теперь используем для блюд.

Знакомый мясник показал мне, как измельчить чеснок! Без ножа, терки, чеснокодавки и вилки

Вот так просто и быстро, получаем много измельченного чеснока, буквально за пару минут.

Ссылка на первоисточник
Разное
Обсудить

Картина дня

наверх