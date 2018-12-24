Диетический капустный салатик с кукурузой и яблоком

Легкий вариант к ужину!
Ингредиенты:
Пекинская капуста — 0,5 шт.
Яблоко — 1 шт.
Кукуруза консервированная — 100 г
Лимонный сок по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Приготовление:
Яблоки очищаем и удаляем сердцевину, нарезаем мелко или натираем на терке.
Сливаем сок из консервированной кукурузы и оставляем в дуршлаге, чтобы стекла жидкость.
Капусту шинкуем мелко.
Смешиваем кукурузу, яблоко и капусту.
Добавляем сок лимона, солим и перчим, перемешиваем.
Выкладываем в салатницу и подаем.
Приятного аппетита!
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