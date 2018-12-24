Диетический капустный салатик с кукурузой и яблоком

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 0,5 шт.

Яблоко — 1 шт.

Кукуруза консервированная — 100 г

Лимонный сок по вкусу

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:

Яблоки очищаем и удаляем сердцевину, нарезаем мелко или натираем на терке.

Сливаем сок из консервированной кукурузы и оставляем в дуршлаге, чтобы стекла жидкость.

Капусту шинкуем мелко.

Смешиваем кукурузу, яблоко и капусту.

Добавляем сок лимона, солим и перчим, перемешиваем.

Выкладываем в салатницу и подаем.

Приятного аппетита!