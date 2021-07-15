Салат Николь. Легкий салатик без грамма майонеза

Салат Николь вам очень понравиться и станет одним из ваших любимых блюд.
Салат Николь: ингредиенты
- Варёная куриная грудка – 200 г. (двести грамм)
- Натуральный йогурт – 100 г. (сто грамм)
- Сырая морковь – 200 г. (двести грамм)
- Чеснок – по вкусу
- Зелёный горошек – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Маложирный сыр – 200 г. (двести грамм)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- На мелкие кусочки порежьте грудку.
- На крупной тёрке натрите морковь и сыр.
- Добавьте горошек и заправьте йогуртом.
- Добавьте раздавленный зубчик чеснока.
- Всё переложите в салатницу.
Салат Николь получается нежным и красивым.
Приятного аппетита!
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