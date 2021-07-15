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Салат Николь. Легкий салатик без грамма майонеза

Салат Николь вам очень понравиться и станет одним из ваших  любимых блюд.

Салат Николь: ингредиенты

Салат Николь

  1. Варёная куриная грудка – 200 г. (двести грамм)
  2. Натуральный йогурт – 100 г. (сто грамм)
  3. Сырая морковь – 200 г. (двести грамм)
  4. Чеснок – по вкусу
  5. Зелёный горошек – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Маложирный сыр – 200 г. (двести грамм)
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • На мелкие кусочки порежьте грудку.
  • На крупной тёрке натрите морковь и сыр.
  • Добавьте горошек и заправьте йогуртом.
  • Добавьте раздавленный зубчик чеснока.
  • Всё переложите в салатницу.

Салат Николь получается нежным и красивым.

Салат Николь. Легкий салатик без грамма майонеза 4

Приятного аппетита!

 

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