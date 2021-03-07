Засолка толстолобика. Оригинальный рецепт заготовки в стеклянной банке

Засолка толстолобика — отличный вариант для праздничной закуски. Засоленный толстолобик получается очень вкусным, ароматным и в меру соленым.

Засолка толстолобика: ингредиенты

4 (четыре) шт — лука на литр воды — три столовых ложек — соли зелень

Для заливки нам понадобится:

100 (сто) мл — уксуса 200 (двести) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

Очистите рыбу от головы, хвоста, плавников и внутренностей. Нарежьте на порционные кусочки и уложите в посуду

Воду доведите до кипения, смешайте с солью и остудите

Залейте рыбу холодным рассолом и оставьте на пять часов

Выньте кусочки рыбы, промойте под проточной водой

Лук нарежьте кольцами

Чередуя слои рыбы и лука, уложите все в банку и залейте заливкой, смешав для нее, все ингредиенты

Закройте банку крышкой и оставьте на 6 часов в холодильник

Засолка толстолобика отлично подойдет для салата с рыбой. Ее очень вкусно подавать со свежим луком и вареным картофелем. Во время засолки, в банку можете добавить и любимых специй. Кто любит поострее, положите побольше черного молотого перчика.

Таким образом можно засолить не только толстолобика, но и морскую рыбу, речную. Готовьте с удовольствием и на здоровье!