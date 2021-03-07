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Засолка толстолобика. Оригинальный рецепт заготовки в стеклянной банке

Засолка толстолобика — отличный вариант для праздничной закуски. Засоленный толстолобик получается очень вкусным, ароматным и в меру соленым.

Засолка толстолобика

Засолка толстолобика: ингредиенты

  1. 4 (четыре) шт — лука
  2. на литр воды — три столовых ложек — соли
  3. зелень

Для заливки нам понадобится:

  1. 100 (сто) мл — уксуса
  2. 200 (двести) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Очистите рыбу от головы, хвоста, плавников и внутренностей. Нарежьте на порционные кусочки и уложите в посуду
  • Воду доведите до кипения, смешайте с солью и остудите
  • Залейте рыбу холодным рассолом и оставьте на пять часов
  • Выньте кусочки рыбы, промойте под проточной водой
  • Лук нарежьте кольцами
  • Чередуя слои рыбы и лука, уложите все в банку и залейте заливкой, смешав для нее, все ингредиенты
  • Закройте банку крышкой и оставьте на 6 часов в холодильник

Засолка толстолобика. Оригинальный рецепт заготовки в стеклянной банке 2

Засолка толстолобика отлично подойдет для салата с рыбой. Ее очень вкусно подавать со свежим луком и вареным картофелем. Во время засолки, в банку можете добавить и любимых специй. Кто любит поострее, положите побольше черного молотого перчика.

Таким образом можно засолить не только толстолобика, но и морскую рыбу, речную. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

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