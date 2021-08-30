Завтраки в школу. Рецепт сладких гренок: так вкусно, что ни один ребёнок не отказался

Дети очень любят разные бутерброды и гренки, они гораздо охотнее берут их с собой в школу, чем другие продукты. Я такие гренки готовлю не только детям, но и просто дома в качестве перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- батон, половина;
- сладкая творожная масса, 200 г;
- молоко, 150 мл;
- яйца, 2 шт;
- ванилин по вкусу;
- сахар, 2 ч.л;
- соль, щепотка.
Процесс приготовления
Можно взять обычный батоно или багет, выбирайте, что больше по вкусу.
Режем ломтиками.
Сладкую творожную массу можно заменить просто творогом и смешать его с сахаром, кусочками сухофруктов или другими продуктами по вашему вкусу.
Начинку кладем на один ломтик и накрываем вторым.
Взбиваем яйца с щепоткой соли, молоком.
Окунаем бутерброд с начинкой в яичную массу и обжариваем на сковороде. Можно на растительном масле или сливочном.
В горячем виде посыпаем сахаром.
Такие бутерброды можно делать и с твердым сыром, с зеленью, обжаренными грибами, тогда получатся соленые закусочные бутербродики.
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