Завтраки в школу. Рецепт сладких гренок: так вкусно, что ни один ребёнок не отказался

Дети очень любят разные бутерброды и гренки, они гораздо охотнее берут их с собой в школу, чем другие продукты. Я такие гренки готовлю не только детям, но и просто дома в качестве перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

батон, половина;

сладкая творожная масса, 200 г;

молоко, 150 мл;

яйца, 2 шт;

ванилин по вкусу;

сахар, 2 ч.л;

соль, щепотка.

Процесс приготовления

Можно взять обычный батоно или багет, выбирайте, что больше по вкусу.

Режем ломтиками.

Сладкую творожную массу можно заменить просто творогом и смешать его с сахаром, кусочками сухофруктов или другими продуктами по вашему вкусу.

Начинку кладем на один ломтик и накрываем вторым.

Взбиваем яйца с щепоткой соли, молоком.

Окунаем бутерброд с начинкой в яичную массу и обжариваем на сковороде. Можно на растительном масле или сливочном.

В горячем виде посыпаем сахаром.