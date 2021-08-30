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Завтраки в школу. Рецепт сладких гренок: так вкусно, что ни один ребёнок не отказался

Дети очень любят разные бутерброды и гренки, они гораздо охотнее берут их с собой в школу, чем другие продукты. Я такие гренки готовлю не только детям, но и просто дома в качестве перекуса. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • батон, половина; 
  • сладкая творожная масса, 200 г; 
  • молоко, 150 мл; 
  • яйца, 2 шт; 
  • ванилин по вкусу; 
  • сахар, 2 ч.л; 
  • соль, щепотка. 

Процесс приготовления 

Можно взять обычный батоно или багет, выбирайте, что больше по вкусу. 

Режем ломтиками. 

Сладкую творожную массу можно заменить просто творогом и смешать его с сахаром, кусочками сухофруктов или другими продуктами по вашему вкусу. 

Начинку кладем на один ломтик и накрываем вторым. 

Взбиваем яйца с щепоткой соли, молоком. 

Окунаем бутерброд с начинкой в яичную массу и обжариваем на сковороде. Можно на растительном масле или сливочном. 

В горячем виде посыпаем сахаром. 

Завтраки в школу. Рецепт сладких гренок: так вкусно, что ни один ребёнок не отказался

Такие бутерброды можно делать и с твердым сыром, с зеленью, обжаренными грибами, тогда получатся соленые закусочные бутербродики. 

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