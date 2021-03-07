Финский салат с селедкой и свеклой «Россоли». Альтернатива винегрету и селедке под шубой одновременно

Салат получается со всем знакомым вкусом винегрета и шубы, но есть в нем нечто оригинальное, что делает его более вкусным, чем классические блюда. Очень советую попробовать его сделать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла отварная, 250 ог;
- селедка, 250 го;
- картофель отварной, 300 г;
- яйца, 4 шт;
- морковь отварная, 150 г;
- лук обычный или красный, 80 г;
- огурцы соленые, 150 г;
- яблоки зеленые, 200 г;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Свеклу, яйца, огурцы, морковь и картофель режем кубиком.
Лук мелко режем.
Яблоко не очищаем от кожура, нарезаем небольшими кусочками.
Сельдь очищаем от всего лишнего и также нарезаем небольшим кубиком.
Перемешиваем все продукты, заправляем по вкусу майонезом и пробуем: если необходимо, досаливаем.
Для свежести, добавьте в салат рубленый зеленый лук и по вкусу зелень.
Салат можно не настаивать, а сразу подавать к столу. Отлично сочетается с картофельными гарнирами и холодными закусками.
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