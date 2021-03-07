Финский салат с селедкой и свеклой «Россоли». Альтернатива винегрету и селедке под шубой одновременно

Салат получается со всем знакомым вкусом винегрета и шубы, но есть в нем нечто оригинальное, что делает его более вкусным, чем классические блюда. Очень советую попробовать его сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла отварная, 250 ог;

селедка, 250 го;

картофель отварной, 300 г;

яйца, 4 шт;

морковь отварная, 150 г;

лук обычный или красный, 80 г;

огурцы соленые, 150 г;

яблоки зеленые, 200 г;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Свеклу, яйца, огурцы, морковь и картофель режем кубиком.

Лук мелко режем.

Яблоко не очищаем от кожура, нарезаем небольшими кусочками.

Сельдь очищаем от всего лишнего и также нарезаем небольшим кубиком.

Перемешиваем все продукты, заправляем по вкусу майонезом и пробуем: если необходимо, досаливаем.

Для свежести, добавьте в салат рубленый зеленый лук и по вкусу зелень.