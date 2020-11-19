Вкусный и полезный мармелад из тыквы можно сделать очень быстро. А чтобы было еще вкуснее, добавляю ещё ингредиент

Мармелад из тыквы – это не только полезно, но и очень вкусно. Этот мармелад мои дети, которые вообще не едят тыкву ни в каком виде, сметают моментально. Я еще использую мармелад в качестве добавки к разным десертам, украшаю торты и кладу в рулеты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква уже очищенная, 500 г;

апельсин, 1 шт;

сахар, 250 г (стакан);

желатин, 40 г;

вода холодная, 150 г.

Процесс приготовления

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать минут на 10.

Тыкву режем кусочками.

Из апельсина выдавливаем сок, кожуру не выбрасываем.

В кастрюльку кладем тыкву, кожуру апельсина, вливаем апельсиновый сок.

Доводим массу до кипения, уменьшаем огонь и варим 15 минут.

Вынимаем кожуру и вливаем набухший желатин, хорошо перемешиваем и варим до полного растворения желатиновой массы.

Перебиваем массу в кастрюле блендером и если появится пена, убираем ее ложкой.

Выливаем массу в форму (предварительно застелив пленкой) – берите такую, чтобы потом нарезать мармелад на кусочки.

Остужаем и потом переставляем в холодильник до полного застывания массы.

Посыпаем мармелад пудрой или сахаром и переворачиваем, убираем форму и пленку, также посыпаем и эту сторону сахаром.

Режем порционными кусочками и складываем в емкость с крышкой.

Храним в холодильнике под крышкой.

Апельсин вы можете заменить любым иным цитрусом, можно еще добавить в мармелад кусочки сухофруктов.