Вкусный и полезный мармелад из тыквы можно сделать очень быстро. А чтобы было еще вкуснее, добавляю ещё ингредиент

Мармелад из тыквы – это не только полезно, но и очень вкусно. Этот мармелад мои дети, которые вообще не едят тыкву ни в каком виде, сметают моментально. Я еще использую мармелад в качестве добавки к разным десертам, украшаю торты и кладу в рулеты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тыква уже очищенная, 500 г;
- апельсин, 1 шт;
- сахар, 250 г (стакан);
- желатин, 40 г;
- вода холодная, 150 г.
Процесс приготовления
Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать минут на 10.
Тыкву режем кусочками.
Из апельсина выдавливаем сок, кожуру не выбрасываем.
В кастрюльку кладем тыкву, кожуру апельсина, вливаем апельсиновый сок.
Доводим массу до кипения, уменьшаем огонь и варим 15 минут.
Вынимаем кожуру и вливаем набухший желатин, хорошо перемешиваем и варим до полного растворения желатиновой массы.
Перебиваем массу в кастрюле блендером и если появится пена, убираем ее ложкой.
Выливаем массу в форму (предварительно застелив пленкой) – берите такую, чтобы потом нарезать мармелад на кусочки.
Остужаем и потом переставляем в холодильник до полного застывания массы.
Посыпаем мармелад пудрой или сахаром и переворачиваем, убираем форму и пленку, также посыпаем и эту сторону сахаром.
Режем порционными кусочками и складываем в емкость с крышкой.
Храним в холодильнике под крышкой.
Апельсин вы можете заменить любым иным цитрусом, можно еще добавить в мармелад кусочки сухофруктов.
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