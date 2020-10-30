Новый рецепт ленивых голубцов. Готовить просто, вкус один в один

Если вы хотите сделать голубцы, но вас останавливает долгий процесс подготовки и готовки, то этот рецепт именно для вас. Я очень люблю голубцы, но иногда просто нет времени и сил на готовку, а здесь все просто и быстро, получается вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1.3 кг;

фарш, 900 г;

рис, 80 г;

лук и морковь по 3 шт;

паста томатная или соус, 2 ст.л;

масло растительное, 4 ст.л;

перец, соль, специи, зелень.

Процесс приготовления

Капусту разрезаем на крупные куски и бросаем в кипящую, подсоленную воду. Когда листики закипят, варим минуту – две и вынимаем на сито, чтобы стекла вода.

Совет: время вари капусты зависит от степени жесткости листа, когда вы видите, что они уже мягкие, вынимаем.

Лук режем мелим кубиком и обжариваем на растительном масле до полупрозрачности и добавляем тертую на крупной терке морковь и тушим овощи до мягкости. Можно налить немного воды и так тушить.

Рис вы можете сварить обычным способом для голубцов или промойте, залейте 2 частями вода на 1 часть риса и поставьте в микроволновую печь на 5 минут, перемешиваем и опять ставим на 5 минут. Вынимаем и остужаем.

Фарш берите любой по своему вкусу (я вообще собрала немного свиного, куриного и говяжьего), заправляем луком и специями, перцем, рубленой зеленью.

Одним словом – заправляйте по своему вкусу.

Берем форму для запекания и выкладываем на дно листики капусты. Выкладывайте четверть от общей массы.

Выкладываем треть тушеных овощей, солим и перчим, накрываем еще слоем капусты.

Из фарша формируем котлеты и выкладываем сверху на капусту.

В 300 мл воды растворяем томатную пасту, солим по вкусу и заливаем этим соусом котлеты и капусту. Прокалывайте овощную подушку, чтобы соус прошел до дна формы.

Запекаем при 180 градусах около 1 часа, но смотрите по своему оборудованию, может у вам будет достаточно и 40 – 45 минут.

Выкладываем на блюдо отлеты и рядом овощи – полезно, вкусно и очень ароматно.