Аппетитный пирог Драник. Все оценят этот пирог по достоинству

Аппетитный пирог Драник состоит из хрустящего картофельного коржа и нежной яичной начинки. Просто лакомство для гурманов.
Аппетитный пирог Драник: ингредиенты
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Яйца — 8 шт. (восемь штук)
- Вареная колбаса — 100 гр. (сто грамм)
- Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Овощная смесь — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Картофель натрите на крупной тёрке, выложите в марлю и отожмите.
- Затем картофель выложите в отдельную ёмкость, добавьте 2 яйца, соль и чеснок, всё тщательно перемешайте.
- Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой, выложите картофельную смесь и равномерно распределите по дну и бокам формы.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, колбасу нарежьте мелкими кусочками.
- В отдельную ёмкость выложите 6 яиц, молоко, овощную смесь и колбасу с сыром, все тщательно перемешайте.
- Основу достаньте из духовки, вылейте туда яичную массу и обратно поставьте в духовку на 40-45 минут.
- После этого пирог остудите и нарежьте на порционные куски.
Аппетитный пирог Драник — очень сочный и вкусный.
Готовьте на здоровье!
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