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Аппетитный пирог Драник. Все оценят этот пирог по достоинству

Аппетитный пирог Драник состоит из хрустящего картофельного коржа и нежной яичной начинки. Просто лакомство для гурманов.

Аппетитный пирог Драник: ингредиенты

Аппетитный пирог Драник

  1. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  2. Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  3. Яйца — 8 шт. (восемь штук)
  4. Вареная колбаса — 100 гр. (сто грамм)
  5. Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  6. Овощная смесь — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  8. Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Картофель натрите на крупной тёрке, выложите в марлю и отожмите.
  • Затем картофель выложите в отдельную ёмкость, добавьте 2 яйца, соль и чеснок, всё тщательно перемешайте.
  • Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой, выложите картофельную смесь и равномерно распределите по дну и бокам формы.
  • Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  • Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, колбасу нарежьте мелкими кусочками.
  • В отдельную ёмкость выложите 6 яиц, молоко, овощную смесь и колбасу с сыром, все тщательно перемешайте.
  • Основу достаньте из духовки, вылейте туда яичную массу и обратно поставьте в духовку на 40-45 минут.
  • После этого пирог остудите и нарежьте на порционные куски.

Аппетитный пирог Драник — очень сочный и вкусный.

Аппетитный пирог Драник. Все оценят этот пирог по достоинству 2

Готовьте на здоровье!

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