Свекровь с севера научила так солить селедку. Самый удачный рецепт

Я впервые узнала от свекрови, что селедку маринуют с морковью и получается рыба гораздо вкуснее и ароматнее, чем обычно. Сегодня хочу поделиться с вами этим простым. Дешевым и очень вкусным рецептом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 2 шт;
- морковь и лимон по 1 шт;
- лук, 2 шт;
- лавровый лист, 5 – 6 шт;
- соль, 3 – 4 ч.л;
- сахар, 5 – 6 ч.л;
- перец.
Процесс приготовления
Из данного количества продуктов, у меня получается литровая баночка маринованной селедки.
Рыбу превращаем в филе без костей. Хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Морковь трем на крупной терке, лук режем кольцами.
Лимон режем тонкими кружочками лимон.
Банку берем чистую и сухую.
На дно кладем немного моркови, кружочки лука и присаливаем солью, перчим, добавляем сахар 1 чайную ложку. Пару лаврового листа.
Кладем слой кусочков селедки.
Накрываем селедку кружочками лимона.
Теперь повторяем все слои и не забываем солить и перчить.
Последний слой – лимонный.
Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 4 суток.
Периодически берите и переворачивайте банку, чтобы сок смачивал все содержимое баночки.
Выкладываем все в миску. Поливаем растительным маслом и подаем селедку к картофелю.
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