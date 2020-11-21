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Свекровь с севера научила так солить селедку. Самый удачный рецепт

Я впервые узнала от свекрови, что селедку маринуют с морковью и получается рыба гораздо вкуснее и ароматнее, чем обычно. Сегодня хочу поделиться с вами этим простым. Дешевым и очень вкусным рецептом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, 2 шт;
  • морковь и лимон по 1 шт;
  • лук, 2 шт;
  • лавровый лист, 5 – 6 шт;
  • соль, 3 – 4 ч.л;
  • сахар, 5 – 6 ч.л;
  • перец.

Процесс приготовления

Из данного количества продуктов, у меня получается литровая баночка маринованной селедки.

Рыбу превращаем в филе без костей. Хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Морковь трем на крупной терке, лук режем кольцами.

Лимон режем тонкими кружочками лимон.

Банку берем чистую и сухую.

На дно кладем немного моркови, кружочки лука и присаливаем солью, перчим, добавляем сахар 1 чайную ложку. Пару лаврового листа.

Кладем слой кусочков селедки.

Накрываем селедку кружочками лимона.

Теперь повторяем все слои и не забываем солить и перчить.

Последний слой – лимонный.

Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 4 суток.

Периодически берите и переворачивайте банку, чтобы сок смачивал все содержимое баночки.

Выкладываем все в миску. Поливаем растительным маслом и подаем селедку к картофелю.

Свекровь с севера научила так солить селедку. Самый удачный рецепт

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