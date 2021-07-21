Манник с изюмом. Дети будут просить добавки

Манник с изюмом получается очень нежным и рассыпчатым. такой пирог идеально подойдёт к утреннему чаю или кофе.

Манник с изюмом: ингредиенты

Кефир — 1 ст. (один стакан) Манная крупа — 1 ст. (один стакан) Изюм — 75 гр. (семьдесят пять грамм) Сахар — 0,5 ст. (половина стакана) Яйца — 1 шт. (одна штука) Растопленное сливочное масло или маргарин — 80 гр. (восемьдесят грамм) Ванильный сахар — 1 п. (один пакетик) Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Соль — одна щепотка

Способ приготовления:

Ошпарьте изюм кипятком, воду слейте, а изюм обсушите и смешайте с щепоткой муки.

Слегка взбить миксером яйцо с солью, сахаром и ванилином.

Затем добавить кефир, масло, манную крупу, изюм и соду, всё тщательно перемешайте.

Пока греется духовка, дайте смеси набухнуть минут 15-20.

Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой, разогрейте духовку до 200 градусов.

Смесь вылейте в форму для выпекания, разровняйте и выпекайте 45-50 минут, пока пирог не загустеет и не покроется румяной корочкой.

Готовый манник остудите и переложите на блюдо.

Манник с изюмом — необыкновенно вкусный и нежный.

Пеките на здоровье!