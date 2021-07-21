Манник с изюмом. Дети будут просить добавки

Манник с изюмом получается очень нежным и рассыпчатым. такой пирог идеально подойдёт к утреннему чаю или кофе.

Манник с изюмом: ингредиенты

Манник с изюмом

  1. Кефир — 1 ст. (один стакан)
  2. Манная крупа — 1 ст. (один стакан)
  3. Изюм — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  4. Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Растопленное сливочное масло или маргарин — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  7. Ванильный сахар — 1 п. (один пакетик)
  8. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Соль — одна щепотка

Способ приготовления:

  • Ошпарьте изюм кипятком, воду слейте, а изюм обсушите и смешайте с щепоткой муки.
  • Слегка взбить миксером яйцо с солью, сахаром и ванилином.
  • Затем добавить кефир, масло, манную крупу, изюм и соду, всё тщательно перемешайте.
  • Пока греется духовка, дайте смеси набухнуть минут 15-20.
  • Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой, разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Смесь вылейте в форму для выпекания, разровняйте и выпекайте 45-50 минут, пока пирог не загустеет и не покроется румяной корочкой.
  • Готовый манник остудите и переложите на блюдо.

Манник с изюмом — необыкновенно вкусный и нежный.

Манник с изюмом. Дети будут просить добавки 6

Пеките на здоровье!

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