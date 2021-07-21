Манник с изюмом. Дети будут просить добавки

Манник с изюмом получается очень нежным и рассыпчатым. такой пирог идеально подойдёт к утреннему чаю или кофе.
Манник с изюмом: ингредиенты
- Кефир — 1 ст. (один стакан)
- Манная крупа — 1 ст. (один стакан)
- Изюм — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Растопленное сливочное масло или маргарин — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Ванильный сахар — 1 п. (один пакетик)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — одна щепотка
Способ приготовления:
- Ошпарьте изюм кипятком, воду слейте, а изюм обсушите и смешайте с щепоткой муки.
- Слегка взбить миксером яйцо с солью, сахаром и ванилином.
- Затем добавить кефир, масло, манную крупу, изюм и соду, всё тщательно перемешайте.
- Пока греется духовка, дайте смеси набухнуть минут 15-20.
- Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой, разогрейте духовку до 200 градусов.
- Смесь вылейте в форму для выпекания, разровняйте и выпекайте 45-50 минут, пока пирог не загустеет и не покроется румяной корочкой.
- Готовый манник остудите и переложите на блюдо.
Манник с изюмом — необыкновенно вкусный и нежный.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии