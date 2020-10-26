Рубленый стейк! Нет, это не печально известный английский Солсбери с его не менее известным «Солсберецким» собором.

Всё гораздо проще. Солсбери — это город в штате Мэриленд, США, откуда родом старый рецепт рубленого стейка, ставшего ныне популярным в Штатах.

Рубленый стейк: ингредиенты

Говяжья вырезка 500 г

Лук 2 головки

Шампиньоны 500 г

Мука пшеничная 100 г

Кетчуп 50 г

Вода

Соль

Сушенные специи: кориандр, базилик, петрушка, тимьян, паприка, черный перец – каждого по щепотке

Рубленый стейк: приготовление

В кухонном комбайне перемолоть мясо, пропустив его через крупные фильеры так, чтобы получился фарш с мелкими кусочками рубленого мяса.

В гладкостенной посуде смешать мясо, мелко нашинкованный лук (1 головку), кетчуп, пару столовых ложек воды, смесь специй и соль. Тщательно перемешать.

Медленно просеивая над фаршем, добавлять постепенно муку, не переставая размешивать фарш. В результате у вас в посуде не должно остаться следов муки, а фарш должен стать однородным.

Взять пластиковую посуду круглого сечения (от сметаны или кефира) и отрезать сверху и снизу так, чтобы у вас получилось кольцо высотой в сантиметр-полтора.

Положить кольцо на доску, смазанную растительным маслом (чтобы фарш не прилипал) и наполнить его плотно фаршем.

Распрямить верх и снять кольцо. У вас должен получиться идеально круглый блин фарша.

Выложите получившиеся мясные лепёшки на сильно разогретую сковороду и жарьте под крышкой с каждой стороны по 3-4 минуты.

Одновременно в другой сковороде нужно пожарить вторую луковицу, нарезанную полукольцами. Добавить туда нарезанные шампиньоны и тушить до готовности.

Рубленый стейк: готов

Подавать рубленый стейк «Солсбери» нужно на порционных тарелках, аккуратно выложив котлету и рядом положив тушенные грибы.