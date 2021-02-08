Куриную грудку отбиваю, заворачиваю и заливаю соусом. Грудка выходит нежная, почти как масло, а соусом поливаю гарнир

Изюмина рецепта – это ароматный соус, благодаря которому, мясо получается очень мягким, нежным и сочным. В соус вы можете добавлять любые специи по своему вкусу и потом использовать его для подачи гарнира.
Для приготовления 4 порций вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 500 г;
- сыр, 200 г;
- горчица, 2 ст.л;
- сметана жирная, 200 г;
- чеснок, 4 зубчика;
- соль, перец, специи;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Филе промываем, просушиваем бумажными полотенцами.
Режем каждое филе на 2 части и получаем 4 куска.
Каждый кусок хорошо отбиваем с двух сторон – должны получиться большие пласты мяса.
Солим, перчим, втираем разные специи с двух сторон.
Сыр берите любой по своему вкусу и натираем его на крупной терке.
Делим тертый сыр на 4 части и выкладываем на каждый пласт мяса, сворачиваем рулеты.
Выкладываем рулеты в форму для запекания.
Совет: чтобы блюдо получилось более ароматным, берем не чищенные зубчики чеснока и просто придавливаем их ножом, чтобы они немного расплющились. И в таком не чищенном виде кладем в форму к мясу. Так чеснок не будет гореть.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем рулеты 20 минут.
Сметану смешиваем с любой горчицей по вашему вкусу, специями и поливаем соусом рулеты.
Запекаем еще 20 минут, увеличив температуру до 200 градусов.
Соуса должно быть столько, чтобы полностью закрыть рулеты.
При подаче посыпаем рубленой зеленью, а соусом поливаем любой гарнир по вашему вкусу.
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