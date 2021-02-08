Куриную грудку отбиваю, заворачиваю и заливаю соусом. Грудка выходит нежная, почти как масло, а соусом поливаю гарнир

Изюмина рецепта – это ароматный соус, благодаря которому, мясо получается очень мягким, нежным и сочным. В соус вы можете добавлять любые специи по своему вкусу и потом использовать его для подачи гарнира.

Для приготовления 4 порций вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 500 г;

сыр, 200 г;

горчица, 2 ст.л;

сметана жирная, 200 г;

чеснок, 4 зубчика;

соль, перец, специи;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Филе промываем, просушиваем бумажными полотенцами.

Режем каждое филе на 2 части и получаем 4 куска.

Каждый кусок хорошо отбиваем с двух сторон – должны получиться большие пласты мяса.

Солим, перчим, втираем разные специи с двух сторон.

Сыр берите любой по своему вкусу и натираем его на крупной терке.

Делим тертый сыр на 4 части и выкладываем на каждый пласт мяса, сворачиваем рулеты.

Выкладываем рулеты в форму для запекания.

Совет: чтобы блюдо получилось более ароматным, берем не чищенные зубчики чеснока и просто придавливаем их ножом, чтобы они немного расплющились. И в таком не чищенном виде кладем в форму к мясу. Так чеснок не будет гореть.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем рулеты 20 минут.

Сметану смешиваем с любой горчицей по вашему вкусу, специями и поливаем соусом рулеты.

Запекаем еще 20 минут, увеличив температуру до 200 градусов.

Соуса должно быть столько, чтобы полностью закрыть рулеты.

При подаче посыпаем рубленой зеленью, а соусом поливаем любой гарнир по вашему вкусу.