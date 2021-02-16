Не успеваю покупать «Пекинку»: показываю, какую вкусноту готовлю из нее к обеду и ужину

Пекинская капуста относится к легким овощам, которые отлично подходят к разным блюдам. Особенно вкусные получаются салаты с пикантными нотками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста пекинская, 1 кг;

морковь и лук по 1 шт;

зеленый лук и зелень;

чеснок, 4 зубчика;

сахар, паприка по 1 ст.л;

соль, по вкусу;

имбирь, острый перец по 1 ч.л;

вода, 80 мл.

Процесс приготовления

Капусту режьте произвольно, можно небольшими кусочками.

Морковь трем на терке для корейской моркови.

Лук режем тонкими полукольцами.

Зеленый лук и зелень мелко режем.

Смешиваем все овощи и заправляем солью и специями указанными в рецепте, пропущенным через пресс чесноком и наливаем воду.

Хорошо перемешиваем и подаем к столу. Но вы можете оставить его в холодильнике на некоторое время, чтобы он настоялся.

Чеснок и специи добавляйте по вкусу.