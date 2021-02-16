Не успеваю покупать «Пекинку»: показываю, какую вкусноту готовлю из нее к обеду и ужину

Пекинская капуста относится к легким овощам, которые отлично подходят к разным блюдам. Особенно вкусные получаются салаты с пикантными нотками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста пекинская, 1 кг;
- морковь и лук по 1 шт;
- зеленый лук и зелень;
- чеснок, 4 зубчика;
- сахар, паприка по 1 ст.л;
- соль, по вкусу;
- имбирь, острый перец по 1 ч.л;
- вода, 80 мл.
Процесс приготовления
Капусту режьте произвольно, можно небольшими кусочками.
Морковь трем на терке для корейской моркови.
Лук режем тонкими полукольцами.
Зеленый лук и зелень мелко режем.
Смешиваем все овощи и заправляем солью и специями указанными в рецепте, пропущенным через пресс чесноком и наливаем воду.
Хорошо перемешиваем и подаем к столу. Но вы можете оставить его в холодильнике на некоторое время, чтобы он настоялся.
Чеснок и специи добавляйте по вкусу.
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