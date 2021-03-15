Так я храню зеленые помидоры каждый год. Очень полезно и вкусно

Такой способ хранения зеленых помидор помогает мне пользоваться овощами круглый год. Они сохраняют свою свежеть, аромат, вкус, можно добавлять в салаты, овощное рагу и другие блюда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры зеленые, 1 кг;
- чеснок, 2 головки;
- уксус яблочный по 60 мл в банку;
- сахар, 2 г в банку;
- лимонная кислота по 4 г в банку;
- соль, 16 г в банку;
- вода кипяченная, охлажденная.
Процесс заготовки
Помидоры режем кружочками, чеснок – дольками.
В чистые банки выкладываем слоями кружочки помидор и пересыпаем их чесноком.
В каждую баночку насыпаем соль, сахар, лимонную кислоту и вливаем яблочный уксус.
Заливаем до верха водой, закручиваем крышками и хорошо встряхиваем, чтобы растворились все добавки в баночках.
Ставим банки на 25 дней в прохладное место.
Помидоры получаются очень вкусными, они не теряют своей свежести и аромата.
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