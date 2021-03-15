Так я храню зеленые помидоры каждый год. Очень полезно и вкусно

Такой способ хранения зеленых помидор помогает мне пользоваться овощами круглый год. Они сохраняют свою свежеть, аромат, вкус, можно добавлять в салаты, овощное рагу и другие блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры зеленые, 1 кг;

чеснок, 2 головки;

уксус яблочный по 60 мл в банку;

сахар, 2 г в банку;

лимонная кислота по 4 г в банку;

соль, 16 г в банку;

вода кипяченная, охлажденная.

Процесс заготовки

Помидоры режем кружочками, чеснок – дольками.

В чистые банки выкладываем слоями кружочки помидор и пересыпаем их чесноком.

В каждую баночку насыпаем соль, сахар, лимонную кислоту и вливаем яблочный уксус.

Заливаем до верха водой, закручиваем крышками и хорошо встряхиваем, чтобы растворились все добавки в баночках.

Ставим банки на 25 дней в прохладное место.

Помидоры получаются очень вкусными, они не теряют своей свежести и аромата.