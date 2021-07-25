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Пирог с сёмгой на скорую руку. Нежная и ароматная несладкая выпечка

Пирог с сёмгой на скорую руку станет настоящим спасением, если Вы хотите быстро приготовить вкусное и красивое угощение.

Пирог с сёмгой на скорую руку: ингредиенты

Пирог с сёмгой на скорую руку

  1. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Молоко — 1 ст. (один стакан)
  4. Сметана — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Филе сёмги 0,4 кг. (четыреста грамм)
  6. Сода
  7. Перец, соль

Способ приготовления:

  • Смешайте до однородности яйца, муку, сметану, молоко и щепотку соли.
  • Половину теста вылейте в форму, застеленную пергаментом, выложите кусочки филе сёмги, посолите и поперчите по вкусу.
  • Сверху залейте оставшимся тестом.
  • Запекайте 40-50 минут при 150 градусах.

Пирог с сёмгой на скорую руку — необыкновенно нежный и вкусный.

Пирог с сёмгой на скорую руку. Нежная и ароматная несладкая выпечка 2

Приятного аппетита!

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