Пирог с сёмгой на скорую руку. Нежная и ароматная несладкая выпечка

Пирог с сёмгой на скорую руку станет настоящим спасением, если Вы хотите быстро приготовить вкусное и красивое угощение.
Пирог с сёмгой на скорую руку: ингредиенты
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 1 ст. (один стакан)
- Сметана — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Филе сёмги 0,4 кг. (четыреста грамм)
- Сода
- Перец, соль
Способ приготовления:
- Смешайте до однородности яйца, муку, сметану, молоко и щепотку соли.
- Половину теста вылейте в форму, застеленную пергаментом, выложите кусочки филе сёмги, посолите и поперчите по вкусу.
- Сверху залейте оставшимся тестом.
- Запекайте 40-50 минут при 150 градусах.
Пирог с сёмгой на скорую руку — необыкновенно нежный и вкусный.
Приятного аппетита!
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