Зимой съели 15 банок. Кабачки, как шашлычки: всегда готовлю больше, чем нужно.

Вкусные и хрустящие кабачки со вкусом и ароматом мясного шашлыка – это просто идеальная закуска. Такое блюдо я обязательно ставлю на праздничный стол, кабачки давно стали моим фирменным блюдом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 2 кг;
чеснок, 1 головка;
укроп и петрушка по хорошему пучку;
приправа для шашлыка, 1 ст.л;
перец, 1 ч.л;
соль, 50 г;
сахар, 100 г;
уксус 9 %, 100 мл.
Процесс приготовления
Кабачки лучше выбирайте молодые, они тогда получаются более плотными и хрустящими. Если берете большие и слишком перезревшие, лучше убрать середину с крупными семенами- такая мякоть превратится в кашу.
Режем кабачки небольшими кубиками.
Зелень мелко режем.
Кабачки смешиваем с зеленью, тертым чесноком и зеленью, солью и сахаром, специями для шашлыка и перцем, уксусом. Хорошо перемешиваем массу и оставляем настаиваться на 2 часа, периодически перемешивая.
Раскладываем салат в банки, уплотняя и заливаем соком. (Банки 700 мл.)
Накрываем крышками банки и ставим их в кастрюлю на полотенце.
Наливаем теплую воду по плечики банок и стерилизуем с момента закипания воды 15 минут.
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Закуску подаем к самым разным блюдам, она идеально сочетается с шашлыками, картофельным пюре, запеченным картофелем в духовке, рыбными блюдами.
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