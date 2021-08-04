Зимой съели 15 банок. Кабачки, как шашлычки: всегда готовлю больше, чем нужно.

Вкусные и хрустящие кабачки со вкусом и ароматом мясного шашлыка – это просто идеальная закуска. Такое блюдо я обязательно ставлю на праздничный стол, кабачки давно стали моим фирменным блюдом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 кг;

чеснок, 1 головка;

укроп и петрушка по хорошему пучку;

приправа для шашлыка, 1 ст.л;

перец, 1 ч.л;

соль, 50 г;

сахар, 100 г;

уксус 9 %, 100 мл.

Процесс приготовления

Кабачки лучше выбирайте молодые, они тогда получаются более плотными и хрустящими. Если берете большие и слишком перезревшие, лучше убрать середину с крупными семенами- такая мякоть превратится в кашу.

Режем кабачки небольшими кубиками.

Зелень мелко режем.

Кабачки смешиваем с зеленью, тертым чесноком и зеленью, солью и сахаром, специями для шашлыка и перцем, уксусом. Хорошо перемешиваем массу и оставляем настаиваться на 2 часа, периодически перемешивая.

Раскладываем салат в банки, уплотняя и заливаем соком. (Банки 700 мл.)

Накрываем крышками банки и ставим их в кастрюлю на полотенце.

Наливаем теплую воду по плечики банок и стерилизуем с момента закипания воды 15 минут.

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.

Закуску подаем к самым разным блюдам, она идеально сочетается с шашлыками, картофельным пюре, запеченным картофелем в духовке, рыбными блюдами.