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Пирог из овсянки на скорую руку. Полезно, вкусно и просто. Без сахара и муки

Пирог из овсянки на скорую руку получается очень полезным и вкусным за счёт того, что в рецепте есть сухофрукты.

Пирог из овсянки на скорую руку: ингредиенты

Пирог из овсянки на скорую руку

  1. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  2. Овсянка — 200 гр. (двести грамм)
  3. Творог — 200 гр. (двести грамм)
  4. Изюм, курага, чернослив — по 50 гр. (по пятьдесят грамм)
  5. Жирный кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  6. Сода — 0,5 ч. л — погасите уксусом (половина чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Соедините кефир с содой, гашенной уксусом, добавьте творог, яйцо и овсянку и перемешайте.
  • На 15-20 минут оставьте массу , чтобы овсянка хорошо набухла, затем примесите сухофрукты,
  • Застелите форму пергаментом и выложите туда тесто.
  • Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке  30 минут.
  • Остудите пирог и подавайте к столу.

Пирог из овсянки на скорую руку — полезно, вкусно и очень просто.

Пирог из овсянки на скорую руку. Полезно, вкусно и просто. Без сахара и муки 2

Готовте на здоровье!

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