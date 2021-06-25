Пирог из овсянки на скорую руку. Полезно, вкусно и просто. Без сахара и муки

Пирог из овсянки на скорую руку получается очень полезным и вкусным за счёт того, что в рецепте есть сухофрукты.
Пирог из овсянки на скорую руку: ингредиенты
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Овсянка — 200 гр. (двести грамм)
- Творог — 200 гр. (двести грамм)
- Изюм, курага, чернослив — по 50 гр. (по пятьдесят грамм)
- Жирный кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сода — 0,5 ч. л — погасите уксусом (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Соедините кефир с содой, гашенной уксусом, добавьте творог, яйцо и овсянку и перемешайте.
- На 15-20 минут оставьте массу , чтобы овсянка хорошо набухла, затем примесите сухофрукты,
- Застелите форму пергаментом и выложите туда тесто.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
- Остудите пирог и подавайте к столу.
Пирог из овсянки на скорую руку — полезно, вкусно и очень просто.
Готовте на здоровье!
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