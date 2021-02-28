Пирожное: «Сюрприз в коробочке» — пошаговый рецепт вкусного десерта

Пирожное! Сегодня мы хотим Вам предложить пошаговый рецепт шикарного десерта. Это оригинальное и очень простое пирожное «Сюрприз в коробочке» покорит Вас с первого же раза.

Пирожное: ингредиенты

четверть литра молока

триста граммов темного шоколада

двести граммов белого шоколада

четыре листа желатина

сто двадцать граммов взбитых сливок

двести граммов свежей малины

картонная упаковка из-под молока

Пирожное: пошаговый рецепт

Картонную упаковку нужно обрезать таким образом, чтобы получить форму небольшого кубика.

После хорошенечко ее отмыть и просушить.

Вырезать из кальки две полоски шириной равной стороне картонного кубика.

Смазать их маслом и сложить крест-накрест на дно коробки. Это делается для того, чтобы пирожное после приготовления было бы легко извлечь из коробки.

Темный шоколад натереть в отдельную миску и растопить на водяной бане.

При помощи кисточки густо промазать картонную форму изнутри растопленным шоколадом.

Отложить коробочку, чтобы шоколад застыл.

Молоко влить в маленькую кастрюлю и нагреть.

Белый шоколад мелко нарезать.

В горячее молоко добавлять белый шоколад и помешивать, пока шоколад полностью не растопится.

Листы желатина размягчить и добавить в молочно-шоколадную смесь.

Помешивать до получения однородной массы.

Снять с огня, отложить, чтобы масса остыла до комнатной температуры.

В остывшую массу из белого шоколада, молока и желатина добавить сливки и все перемешать.

Малину помыть, подсушить на полотенце и отправить вслед за сливками.

Когда темный шоколад в картонной коробке застынет выложить в эту форму приготовленную сливочно-шоколадную массу до краев.

После накрыть форму перевернутой тарелкой.

Перевернуть десерт, чтобы он оказался на тарелке.

Аккуратно снять картонную коробку.

Вот и приготовили простое и очень оригинальное пирожное «Сюрприз в коробочке».

Переложите вкусный десерт на красивую тарелочку, украсьте свежей малиной и подайте к столу со свежезаваренным чаем.

Очень надеемся, что наш пошаговый рецепт Вам пригодился.

Пирожное: готов

Приятного чаепития!