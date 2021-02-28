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Пирожное: «Сюрприз в коробочке» — пошаговый рецепт вкусного десерта

Пирожное! Сегодня мы хотим Вам предложить пошаговый рецепт шикарного десерта. Это оригинальное и очень простое пирожное «Сюрприз в коробочке» покорит Вас с первого же раза.

Пирожное: ингредиенты

  • четверть литра молока
  • триста граммов темного шоколада
  • двести граммов белого шоколада

Пирожное

  • четыре листа желатина
  • сто двадцать граммов взбитых сливок
  • двести граммов свежей малины
  • картонная упаковка из-под молока

Пирожное: пошаговый рецепт

  • Картонную упаковку нужно обрезать таким образом, чтобы получить форму небольшого кубика.
  • После хорошенечко ее отмыть и просушить.
  • Вырезать из кальки две полоски шириной равной стороне картонного кубика.
  • Смазать их маслом и сложить крест-накрест на дно коробки. Это делается для того, чтобы пирожное после приготовления было бы легко извлечь из коробки.

Пирожное

  • Темный шоколад натереть в отдельную миску и растопить на водяной бане.
  • При помощи кисточки густо промазать картонную форму изнутри растопленным шоколадом.
  • Отложить коробочку, чтобы шоколад застыл.
  • Молоко влить в маленькую кастрюлю и нагреть.
  • Белый шоколад мелко нарезать.
  • В горячее молоко добавлять белый шоколад и помешивать, пока шоколад полностью не растопится.
  • Листы желатина размягчить и добавить в молочно-шоколадную смесь.
  • Помешивать до получения однородной массы.
  • Снять с огня, отложить, чтобы масса остыла до комнатной температуры.

Пирожное

  • В остывшую массу из белого шоколада, молока и желатина добавить сливки и все перемешать.
  • Малину помыть, подсушить на полотенце и отправить вслед за сливками.
  • Когда темный шоколад в картонной коробке застынет выложить в эту форму приготовленную сливочно-шоколадную массу до краев.
  • После накрыть форму перевернутой тарелкой.
  • Перевернуть десерт, чтобы он оказался на тарелке.
  • Аккуратно снять картонную коробку.

Пирожное

Вот и приготовили простое и очень оригинальное пирожное «Сюрприз в коробочке».

Переложите вкусный десерт на красивую тарелочку, украсьте свежей малиной и подайте к столу со свежезаваренным чаем.

Очень надеемся, что наш пошаговый рецепт Вам пригодился.

Пирожное: готов

Приятного чаепития!

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