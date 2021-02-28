Пирожное: «Сюрприз в коробочке» — пошаговый рецепт вкусного десерта

Пирожное! Сегодня мы хотим Вам предложить пошаговый рецепт шикарного десерта. Это оригинальное и очень простое пирожное «Сюрприз в коробочке» покорит Вас с первого же раза.
Пирожное: ингредиенты
- четверть литра молока
- триста граммов темного шоколада
- двести граммов белого шоколада
- четыре листа желатина
- сто двадцать граммов взбитых сливок
- двести граммов свежей малины
- картонная упаковка из-под молока
Пирожное: пошаговый рецепт
- Картонную упаковку нужно обрезать таким образом, чтобы получить форму небольшого кубика.
- После хорошенечко ее отмыть и просушить.
- Вырезать из кальки две полоски шириной равной стороне картонного кубика.
- Смазать их маслом и сложить крест-накрест на дно коробки. Это делается для того, чтобы пирожное после приготовления было бы легко извлечь из коробки.
- Темный шоколад натереть в отдельную миску и растопить на водяной бане.
- При помощи кисточки густо промазать картонную форму изнутри растопленным шоколадом.
- Отложить коробочку, чтобы шоколад застыл.
- Молоко влить в маленькую кастрюлю и нагреть.
- Белый шоколад мелко нарезать.
- В горячее молоко добавлять белый шоколад и помешивать, пока шоколад полностью не растопится.
- Листы желатина размягчить и добавить в молочно-шоколадную смесь.
- Помешивать до получения однородной массы.
- Снять с огня, отложить, чтобы масса остыла до комнатной температуры.
- В остывшую массу из белого шоколада, молока и желатина добавить сливки и все перемешать.
- Малину помыть, подсушить на полотенце и отправить вслед за сливками.
- Когда темный шоколад в картонной коробке застынет выложить в эту форму приготовленную сливочно-шоколадную массу до краев.
- После накрыть форму перевернутой тарелкой.
- Перевернуть десерт, чтобы он оказался на тарелке.
- Аккуратно снять картонную коробку.
Вот и приготовили простое и очень оригинальное пирожное «Сюрприз в коробочке».
Переложите вкусный десерт на красивую тарелочку, украсьте свежей малиной и подайте к столу со свежезаваренным чаем.
Очень надеемся, что наш пошаговый рецепт Вам пригодился.
Пирожное: готов
Приятного чаепития!
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