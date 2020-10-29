Батончик из сухофруктов: заряд позитива на целый день.

Батончик из сухофруктов! Сладость — это вкусно. Но сладность может быть ещё и полезной. Вкусняшка не содержащая много калорий является зато целым кладом витаминов.

Теперь полакомиться можно запросто, даже не портя фигуру. Этот десерт поможет сохранить высокий имунитет и крепкое здоровье.

А самое главное, настроение поднимется на весь день. Этот рецепт станет хорошим другом для Вас и Ваших детей.

Батончик из сухофруктов: ингредиенты

Столовая ложка апельсиновой цедры

Сто граммов кунжутов

Щепотка кордамона

Четверть килограмма фиников

Сто пятьдесят индийских орехов

Четверть килограмма кураги

Корица на кончике чайной ложки

Пятьдесят граммов семечек

Батончик из сухофруктов: как приготовить

Очищенные от косточек финики положить в одну миску с курагой. Залить сухофрукты кипятком и подержать примерно десять-пятнадцать минут, после чего слить горячую воду и пропустить через мясорубку.

Пятьдесят граммов кунжута перемешать с орехами и положить на противень. Прожарить в духовке, а затем смешать с перемолотыми финиками и курагой. Добавить семечки подсолнечника.

Натереть апельсиновую цедру и добавить в полученную ранее смесь. Всё это необходимо тщательно перемешать.

Перейдём к самому интересному — к формированию полезнейшего десерта. И так, из готовой массы нужно слепить палочки длиной от пяти до шести сантиметров. Палочки должны быть оптимального диаметра. Обсыпать полученные палочки оставшимся кунжутом.

И так, из готовой массы нужно слепить палочки длиной от пяти до шести сантиметров. Палочки должны быть оптимального диаметра. Обсыпать полученные палочки оставшимся кунжутом. Палочки завернуть в пергаментную бумагу и положить в холодильник часиков на три.

Получился вкусный, насыщенный и в то же время низкокалорийный рецепт.

Ингридиенты этого рецепта можно спокойно менять, выбирая из своих самых любимых сухофруктов и орешков.

Создаётся этакое ассорти витаминов, которые так необходимо поддерживать в организме зимой и к началу весны.

Некоторые предпочитают лимонную цедру апельсиновой.

Для кислинки можно ещё добавить сушёную клюкву.

Инжирные семена также могут придать определенный вкусовой оттенок.

Батончик из сухофруктов: готов

Наслаждайтесь!