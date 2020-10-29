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Батончик из сухофруктов: заряд позитива на целый день.

Батончик из сухофруктов! Сладость — это вкусно. Но сладность может быть ещё и полезной. Вкусняшка не содержащая много калорий является зато целым кладом витаминов.

Теперь полакомиться можно запросто, даже не портя фигуру. Этот десерт поможет сохранить высокий имунитет и крепкое здоровье.

А самое главное, настроение поднимется на весь день. Этот рецепт станет хорошим другом для Вас и Ваших детей.

Батончик из сухофруктов: ингредиенты

  • Столовая ложка апельсиновой цедры
  • Сто граммов кунжутов
  • Щепотка кордамона
  • Четверть килограмма фиников
  • Сто пятьдесят индийских орехов
  • Четверть килограмма кураги
  • Корица на кончике чайной ложки
  • Пятьдесят граммов семечек

Батончик из сухофруктов

Батончик из сухофруктов: как приготовить

  • Очищенные от косточек финики положить в одну миску с курагой. Залить сухофрукты кипятком и подержать примерно десять-пятнадцать минут, после чего слить горячую воду и пропустить через мясорубку.
  • Пятьдесят граммов кунжута перемешать с орехами и положить на противень. Прожарить в духовке, а затем смешать с перемолотыми финиками и курагой. Добавить семечки подсолнечника.
  • Натереть апельсиновую цедру и добавить в полученную ранее смесь. Всё это необходимо тщательно перемешать.
  • Перейдём к самому интересному — к формированию полезнейшего десерта.
    И так, из готовой массы нужно слепить палочки длиной от пяти до шести сантиметров. Палочки должны быть оптимального диаметра. Обсыпать полученные палочки оставшимся кунжутом.
  • Палочки завернуть в пергаментную бумагу и положить в холодильник часиков на три.

Батончик из сухофруктов

Получился вкусный, насыщенный и в то же время низкокалорийный рецепт.

Ингридиенты этого рецепта можно спокойно менять, выбирая из своих самых любимых сухофруктов и орешков.

Создаётся этакое ассорти витаминов, которые так необходимо поддерживать в организме зимой и к началу весны.

Некоторые предпочитают лимонную цедру апельсиновой.

Для кислинки можно ещё добавить сушёную клюкву.

Инжирные семена также могут придать определенный вкусовой оттенок.

Батончик из сухофруктов: готов

Наслаждайтесь!

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