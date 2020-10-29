Батончик из сухофруктов: заряд позитива на целый день.

Батончик из сухофруктов! Сладость — это вкусно. Но сладность может быть ещё и полезной. Вкусняшка не содержащая много калорий является зато целым кладом витаминов.
Теперь полакомиться можно запросто, даже не портя фигуру. Этот десерт поможет сохранить высокий имунитет и крепкое здоровье.
А самое главное, настроение поднимется на весь день. Этот рецепт станет хорошим другом для Вас и Ваших детей.
Батончик из сухофруктов: ингредиенты
- Столовая ложка апельсиновой цедры
- Сто граммов кунжутов
- Щепотка кордамона
- Четверть килограмма фиников
- Сто пятьдесят индийских орехов
- Четверть килограмма кураги
- Корица на кончике чайной ложки
- Пятьдесят граммов семечек
Батончик из сухофруктов: как приготовить
- Очищенные от косточек финики положить в одну миску с курагой. Залить сухофрукты кипятком и подержать примерно десять-пятнадцать минут, после чего слить горячую воду и пропустить через мясорубку.
- Пятьдесят граммов кунжута перемешать с орехами и положить на противень. Прожарить в духовке, а затем смешать с перемолотыми финиками и курагой. Добавить семечки подсолнечника.
- Натереть апельсиновую цедру и добавить в полученную ранее смесь. Всё это необходимо тщательно перемешать.
- Перейдём к самому интересному — к формированию полезнейшего десерта. И так, из готовой массы нужно слепить палочки длиной от пяти до шести сантиметров. Палочки должны быть оптимального диаметра. Обсыпать полученные палочки оставшимся кунжутом.
- Палочки завернуть в пергаментную бумагу и положить в холодильник часиков на три.
Получился вкусный, насыщенный и в то же время низкокалорийный рецепт.
Ингридиенты этого рецепта можно спокойно менять, выбирая из своих самых любимых сухофруктов и орешков.
Создаётся этакое ассорти витаминов, которые так необходимо поддерживать в организме зимой и к началу весны.
Некоторые предпочитают лимонную цедру апельсиновой.
Для кислинки можно ещё добавить сушёную клюкву.
Инжирные семена также могут придать определенный вкусовой оттенок.
Батончик из сухофруктов: готов
Наслаждайтесь!
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