Капусту не тушу и не жарю: готовлю по-ленивому в пакете и получаю вкусное и нежирное блюдо (сытно, как с мясом)

Тушеные овощи с фасолью – это очень сытное и вкусное блюдо, которое будет еще и полезным, ведь для его готовки, нет необходимости использовать большое количество растительного масла.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 800 г;
- морковь, лук и сладкий перец, по 1 шт;
- фасоль, 240 г;
- паприка, соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, лук режем тонкими полукольцами, морковь трем на терке. Сладкий перец режем соломкой.
Фасоль следует заранее отварить в подсоленной воде или воспользоваться консервированной.
Смешиваем все овощи, солим и перчим по вкусу, добавляем любимые специи, зелень, фасоль и сбрызгиваем небольшим количеством растительного масла.
Берем рукав для запекания и выкладываем всю массу.
Запекаем овощи при 180 градусах около 30 – 40 минут.
Я еще иногда добавляю чеснок, обжаренные грибы и получается очень вкусное рагу. Также можно добавить пару картошек и на выходе будет не закуска, а полноценное и очень сытное блюдо-гарнир.
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