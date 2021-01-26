Капусту не тушу и не жарю: готовлю по-ленивому в пакете и получаю вкусное и нежирное блюдо (сытно, как с мясом)

Тушеные овощи с фасолью – это очень сытное и вкусное блюдо, которое будет еще и полезным, ведь для его готовки, нет необходимости использовать большое количество растительного масла.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 800 г;

морковь, лук и сладкий перец, по 1 шт;

фасоль, 240 г;

паприка, соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, лук режем тонкими полукольцами, морковь трем на терке. Сладкий перец режем соломкой.

Фасоль следует заранее отварить в подсоленной воде или воспользоваться консервированной.

Смешиваем все овощи, солим и перчим по вкусу, добавляем любимые специи, зелень, фасоль и сбрызгиваем небольшим количеством растительного масла.

Берем рукав для запекания и выкладываем всю массу.

Запекаем овощи при 180 градусах около 30 – 40 минут.