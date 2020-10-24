Печенье с клубникой: и взбитыми сливками

Печенье с клубникой! Наверное, нет на свете людей, не любящих клубнику. Ну разве что за исключением тех, у кого на эту ягоду аллергия.
И конечно стало уже давно классикой наслаждаться клубникой со взбитыми сливками.
Представляем вам простой рецепт печенья с клубникой и взбитыми сливками. Готовится оно очень просто, без изысков, но получается вкусным так, что пальчики оближешь!
Печенье с клубникой: ингредиенты
Для клубничной начинки
- Клубника 800-900 г
- Сахарный песок 50 г
- Лимонный сок 1 ст. л.
Для начинки из взбитых сливок
- Сливки 220 мл
- Сахарный песок 5 ст. л.
- Ваниль 1/2 чайной ложки
Для теста на печенье
- Мука пшеничная 250 г
- Измельченная овсянка быстрого 50 г
- Сахарный песок 100 г
- Сода 1 ч. л.
- Кефир или простокваша 100 мл
- Яйцо 1 шт.
- Масло сливочное 100 г
- Ванилин на кончике ножа
Печенье с клубникой: приготовление
Размягчить масло и перетереть с сахаром и яйцом. В кефир добавить соду, перемешать и соединить с предыдущими компонентами.
Помешать, добавить соль, ванилин и при непрерывном помешивании всыпать овсянку и муку. Вымешивать до однородного состояния. Сбрызнуть рафинированным растительным маслом и снова вымесить. Оставить в теплом месте на полчаса.
После этого раскатать тесто в пласт толщиной в полсантиметра и, используя режущие формочки для теста, сформировать печеньки.
Посыпать сахарным песком и выпекать в предварительно разогретой духовке 12-13 минут до золотисто-коричневатого цвета.
Сливки смешать с сахарным песком и ванилью и взбивать миксером до состояния устойчивой пенки.
Клубнику разрезать на тонкие слои. Обмакнуть в лимонный сок и обвалять в сахарном песке каждый кусочек.
Печенье с клубникой: готовы
На печенье выложить клубнику и сливки. Сверху положить ещё одно печенье.
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