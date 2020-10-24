Печенье с клубникой: и взбитыми сливками

Печенье с клубникой! Наверное, нет на свете людей, не любящих клубнику. Ну разве что за исключением тех, у кого на эту ягоду аллергия.

И конечно стало уже давно классикой наслаждаться клубникой со взбитыми сливками.

Представляем вам простой рецепт печенья с клубникой и взбитыми сливками. Готовится оно очень просто, без изысков, но получается вкусным так, что пальчики оближешь!

Печенье с клубникой: ингредиенты

Для клубничной начинки

Клубника 800-900 г

Сахарный песок 50 г

Лимонный сок 1 ст. л.

Для начинки из взбитых сливок

Сливки 220 мл

Сахарный песок 5 ст. л.

Ваниль 1/2 чайной ложки

Для теста на печенье

Мука пшеничная 250 г

Измельченная овсянка быстрого 50 г

Сахарный песок 100 г

Сода 1 ч. л.

Кефир или простокваша 100 мл

Яйцо 1 шт.

Масло сливочное 100 г

Ванилин на кончике ножа

Печенье с клубникой: приготовление

Размягчить масло и перетереть с сахаром и яйцом. В кефир добавить соду, перемешать и соединить с предыдущими компонентами.

Помешать, добавить соль, ванилин и при непрерывном помешивании всыпать овсянку и муку. Вымешивать до однородного состояния. Сбрызнуть рафинированным растительным маслом и снова вымесить. Оставить в теплом месте на полчаса.

После этого раскатать тесто в пласт толщиной в полсантиметра и, используя режущие формочки для теста, сформировать печеньки.

Посыпать сахарным песком и выпекать в предварительно разогретой духовке 12-13 минут до золотисто-коричневатого цвета.

Сливки смешать с сахарным песком и ванилью и взбивать миксером до состояния устойчивой пенки.

Клубнику разрезать на тонкие слои. Обмакнуть в лимонный сок и обвалять в сахарном песке каждый кусочек.

Печенье с клубникой: готовы

На печенье выложить клубнику и сливки. Сверху положить ещё одно печенье.