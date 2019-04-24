Аппетитная тушеная картошка с ребрышками в мультиварке

Сочные ребрышки разлетелись в первую очередь!
Ингредиенты:
Картофель – 6-7 шт.
Рёбрышки копчёные – 300 гр.
Лук – 2-3 шт.
Чеснок – 2-3 зубчика
Соль и специи по вкусу
Зелень
Приготовление:
Разогреваем чашу мультиварки, добавляем немного растительного масла.
Добавляем очищенный картофель и порезанный средними кубиками, солим и добавляем специи.
Поверх картошки выкладываем ребрышки, разрезанные на крупные кусочки.
Добавляем измельченный лук и чеснок.
Наливаем немного воды, не доходя до верхнего края на 1-2 см.
Закрываем крышку мультиварки и включаем режим «Тушение».
Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью.
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