Куриная тушенка в домашних условиях. Заготовка для сытного обеда впрок

Куриная тушенка в домашних условиях — вкусный и сытный обед в холодные зимние вечера.
Куриная тушенка в домашних условиях: ингредиенты
- Куриная тушка — 1 шт. (одна штука)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Лавровый лист — 3 шт. (три штуки)
- Чёрный перец горошком
- Вода
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разделите куриную тушку на порционные куски и отделите от костей. Затем в отдельную кастрюлю поместите кости, нижние части крылышек и ножек, а также куриную спинку, залейте водой и поставьте вариться на медленном огне.
- Простерилизуйте полулитровые банки, затем в каждую банку выложите по 1 лавровому листочку, несколько горошин чёрного перца и заполните мясом до половины. Затем в каждую баночку добавьте соль и молотый перец и до конца наполните мясом.
- Банки накройте крышкой и поставьте отогреваться. Для этого банки поместите в широкую кастрюлю, застланную полотенцем и кипятите 5 часов.
- После того как тушёнка будет готова, залейте её бульоном и закатайте в банки.
Куриная тушенка в домашних условиях готова.
Приятного аппетита!
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