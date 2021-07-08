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Куриная тушенка в домашних условиях. Заготовка для сытного обеда впрок

Куриная тушенка в домашних условиях  — вкусный и сытный обед в холодные зимние вечера.

Куриная тушенка в домашних условиях: ингредиенты

Куриная тушенка в домашних условиях

  1. Куриная тушка — 1 шт. (одна штука)
  2. Чёрный молотый перец — по вкусу
  3. Лавровый лист — 3 шт. (три штуки)
  4. Чёрный перец горошком
  5. Вода
  6. Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриная тушенка в домашних условиях. Заготовка для сытного обеда впрок 3

  • Разделите куриную тушку на порционные куски и отделите от костей. Затем в отдельную кастрюлю поместите кости, нижние части крылышек и ножек, а также куриную спинку, залейте водой и поставьте вариться на медленном огне.
  • Простерилизуйте полулитровые банки, затем в каждую банку выложите по 1 лавровому листочку, несколько горошин чёрного перца и заполните мясом до половины. Затем в каждую баночку добавьте соль и молотый перец и до конца наполните мясом.
  • Банки накройте крышкой и поставьте отогреваться. Для этого банки поместите в широкую кастрюлю, застланную полотенцем и кипятите 5 часов.
  • После того как тушёнка будет готова, залейте её бульоном и закатайте в банки.

Куриная тушенка в домашних условиях готова.

Куриная тушенка в домашних условиях. Заготовка для сытного обеда впрок 4

Приятного аппетита!

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