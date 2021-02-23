Квашеная капуста брокколи: очень вкусная (Видео Рецепт)

Квашеная капуста брокколи! Брокколи не все любят, даже несмотря на то, что она очень полезная, но от нашей квашеной брокколи никто не сможет отказаться. Сегодня представляем вашему вниманию видео рецепт соления брокколи. Кстати, с квашеной брокколи можно приготовить свеженький и вкусненький салатик.

Квашеная капуста брокколи: ингредиенты

Брокколи — 1 кг.

Сельдерей — 1 пучок

Морковь — 200 гр․

Чеснок — 50 гр․

Лавровый лист — 10 штук

Черный гранулированный перец

Соль — 100-200 гр․

Теплой воды — 200 гр․

Рецепт и по очередность процесса нашего квашения брокколи похож на квашение капусты, огурцов или же любых других овощей. Но есть один нюанс:

Если Брокколи помешать с капустой или другими овощами, она через день или два испортиться, поэтому квашеную брокколи готовим отдельно по нашему рецепту.

Квашеная капуста брокколи: процесс

В банку по очереди кладем сельдерей, чеснок, лавровый лист, брокколи и морковь,

Добавляем соль в воду в пропорции 1:2, получится идеальная основа для квашения брокколи,

Банку закрываем крышкой и оставляем на 3 дня при комнатной температуре.

Когда брокколи изменит цвет и станет мягкой, это означает, что наша квашеная брокколи готова.

Квашеная капуста брокколи: готова

Можем подавать отдельно, как закуску, а так же использовать в приготовлении разных блюд.

Квашеная капуста брокколи: видео