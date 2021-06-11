Салат Чикаго. Слоённый салатик, который я готовлю по любому поводу

Салат Чикаго очень легко приготовить, это настоящая находка для любителей салатов. Он получается невероятно вкусным и ароматным.
Салат Чикаго: ингредиенты
- Копчёный окорочок
- Сыр твёрдый
- Яйца вареные — 2 шт. (две штуки)
- Майонез
- Шампиньоны свежие
- Помидоры
- Лук
Способ приготовления:
- Смажьте низ тарелки майонезом. Салат будет готовиться слоями.
- Поверх майонеза первым слоем выложите копчёный окорочок без жира, порезаный кубиками.
- Сыр натрите на тёрке и выложите вторым сслоем.
- Затем идёт слой майонеза.
- Яйца натрите на тёрке и выложите третьим слоем поверх майонеза.
- Шампиньоны нарежьте и поджарьте с луком на масле и выложите на салат четвёртм слоем.
- Сверху смажьте майонезом.
- На него пятым слоен выложите натёртые на тёрке яйца.
- Сверху шестой слой будет состоять из нарезанных колечками помидоров.
Салат Чикаго — вкусный и лёгкий.
Приятного аппетита!
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