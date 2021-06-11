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Салат Чикаго. Слоённый салатик, который я готовлю по любому поводу

Салат Чикаго очень легко приготовить, это настоящая находка для любителей салатов. Он получается невероятно вкусным и ароматным.

Салат Чикаго: ингредиенты

Салат Чикаго

  1. Копчёный окорочок
  2. Сыр твёрдый
  3. Яйца вареные — 2 шт. (две штуки)
  4. Майонез
  5. Шампиньоны свежие
  6. Помидоры
  7. Лук

Способ приготовления:

  • Смажьте низ тарелки майонезом. Салат будет готовиться слоями.
  • Поверх майонеза первым слоем выложите копчёный окорочок без жира, порезаный кубиками.
  • Сыр натрите на тёрке и выложите вторым сслоем.
  • Затем идёт слой майонеза.
  • Яйца натрите на тёрке и выложите третьим слоем поверх майонеза.
  • Шампиньоны нарежьте и поджарьте с луком на масле и выложите на салат четвёртм слоем.
  • Сверху смажьте майонезом.
  • На него пятым слоен выложите натёртые на тёрке яйца.
  • Сверху шестой слой будет состоять из нарезанных колечками помидоров.

Салат Чикаго — вкусный и лёгкий.

Салат Чикаго. Слоённый салатик, который я готовлю по любому поводу 2

Приятного аппетита!

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САЛАТЫ
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